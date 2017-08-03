Парень из Узбекистана попросил шымкенцев спасти его друзей, попавших в рабство. В социальной сети «Одноклассники» появилось необычное объявление с просьбой о помощи.

В обращении к шымкентцам написано, что молодых людей держат на кирпичном заводе в Шымкенте в микрорайоне «Сауле» (точное название удалось выяснить во время переписки с автором обращения).

Нурик из Узбекистана очень просил помочь и дал номер телефона одного из своих друзей, находящегося на кирпичном заводе. Во время телефонного разговора с парнем, находящимся в рабстве, молодой человек не смог внятно объяснить , где он находится. В разговоре он упоминал только кирпичный завод и воинскую часть.

Найти кирпичный завод и воинскую часть оказалось делом не трудным, только вот «заложники» выйти к съемочной группе отказались, мотивируя это тем, что их запугал работодатель.

По какой причине мужчина, имеющий телефон, не может позвонить родным или полицейским, неизвестно. Теперь делом рабов из Узбекистана займется полиция. Наш информационный портал сообщит о деталях расследования.