Скончался уроженец ЮКО Миргаяс Ширинский — посол Российской Федерации в Судане

24 августа утром пришла печальная весть — о смерти посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского. Он был найден мертвым 23 августа в своей резиденции в столице страны Хартуме. Весть сама по себе печальная, но для южноказахстанцев в особенности. Дело в том, что Миргаяс Ширинский — уроженец ЮКО.

Он выпускник нашей шымкентской школы №8, известной еще с советской поры углубленным изучением английского языка. Его отец — Миргаяс Алимович Ширинский долгие годы возглавлял Казахский научно-исследовательский институт каракулеводства.

Будущий дипломат родился в 1954 году, в 1977 году окончил МГИМО и сразу поступил на дипломатическую службу. Он работал как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом. В 2010 году ему был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла. Российскую дипмиссию в Судане Ширинский возглавлял с 2013 года.

Франс-Пресс со ссылкой на полицию передает, что версия умышленного убийства не рассматривается. Офицер полиции Судана сообщил агентству, что посол «скончался, когда плавал в бассейне». Причиной смерти посла России в Судане Миргаяса Ширинского стал сердечный приступ. Об этом RT сообщил пресс-секретарь российского дипломатического представительства в Хартуме Сергей Коняшин.

Жители Шымкента, знакомые с Миргаязом Ширинским и его семьей, конечно же, потрясены известием о его кончине.

«Мои искренние соболезнования родным и близким. Для нас всех, кто знал его, было шоком узнать, что Миргаяс покинул этот мир, таким ещё молодым, — поделилась своими впечатлениями Галия Турсуметова. — Нет слов выразить свою скорбь. К сожалению, наш мир несовершенен… Так сложилось, мои родители до последних своих дней дружили с семьей Ширинских. Помню воспоминания папы, о том как Миргаяс Алимович (папа Миргаяса) с удовольствием рассказывал о своих сыновьях. Был очень горд своим младшим. Миша (Миргаяс) с золотой медалью окончил школу и в то же год поступил в Московский государственный институт иностранных языков (МГИМО(. Для нас, провинциалов, этот факт был чем-то нереальным, запредельным, фантастическим. Он был БОЛЬШАЯ УМНИЦА. Мы читали его статью в Большой Советской Энциклопедии о Йемене и др. Семья Ширинских была глубоко порядочной, интеллигентнейшей и очень гостеприимной. Тамара Михайловна (мама Миргаяса) пекла замечательный торт «Наполеон». Она поделилась своим рецептом с моей мамой. С той поры и мы печем этот торт и называем его «Тамарин»… Скорбим вместе с семьей Миргаяса Миргаясовича Ширинского. Светлая память».

«Какая печальная новость — о смерти Миргаяса Ширинского я унала из новостей, — рассказывает жительница Шымкента Соня Бултачеева, — ему бы жить и жить… Я работала под началом его отца — Миргаяса Алимовича Ширинского, который руководил Казахским научно-иссследовательским институтом каракулеводства. Мы трудились в эпоху «золотого века» развития каракулеводства. Конечно же, знала об успешной дипломатической карьере его сына — тоже Миргаяса, мы общались, но совсем немного. В последний раз Мишу, так мы его по-дружески звали, видела лет 12 назад, на похоронах его отца. Он приезжал в Шымкент попрощаться с отцом. В такой интеллигентной семье, где главными были порядочность, культ знаний и мог вырасти такой выдающийся человек. Он свободно владел английским и арабским языками, достойно представлял интересы страны. Конечно же, скорбим. Эта новость — большой повод еще раз вспомнить о быстротечности жизни, о том, что после нас остается лишь слава о нас самих, о наших делах. Жаль, что у некоторых жизненный путь столь скоротечен».

Связь семьи Ширинских с Шымкентом не прервалась. В нашем городе живет и трудится брат Миргаяса Ширинского — Александр.

Фарида Шарафутдинова