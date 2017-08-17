Строительство надземного перехода по Темирлановскому шоссе отложено на неопределенный срок. Причина стара как мир: подрядчики исчезли, успев потратить 70% из выделенных 215 миллионов тенге.
На строительном объекте — надземном переходе возле рынка «Жана Шахар», нет ни души. О былой стройке напоминают лишь металлическая конструкция, возвышающаяся над зеленой оградой, котлован, один мини-экскаватор и паспорт объекта с просроченным сроком сдачи. Строительный объект сегодня служит отхожим местом для местных продавцов и ночлежкой для бомжей.
«Честно говоря — это издевательство. Вот здесь только ноги ломать. Я здесь каждый день хожу и это очень неудобно, — жалуются горожане -Сильно затянулось строительство. Неудобно, люди очень сильно страдают. Что то надо делать».
Строительство надземного перехода началось еще в 2015 году. Однако, после внесения изменений акимом города в план, строительство было приостановлено. А затем и подрядчики ТОО «Каз Нур-констракшн» махнули на объект рукой. Заказчик проекта — отдел транспорта, неоднократно накладывал штрафы за невыполнение обязательств по договору. Но и это не помогло. Теперь, на строителей подали иск в экономический суд.
«Подрядчики успели освоить порядка 70% выделенных для строительства средств. Вырыли котлован, залили бетон и установили железную конструкцию. На этом все и закончилось. Осталось провести работы по монтажу металлической конструкции, отделке и благоустроить территорию. Это значит, что сроки вновь передвинуты на неопределенный срок», — говорит Ерлан Есиркепов, заместитель руководителя отдела автодорог и пассажирского транспорта г. Шымкент.
На строительство надземного перехода из бюджета было выделено 215 млн тенге. Если отдел транспорта выиграет суд, то ТОО «Каз Нур-констракшн» должно будет выплатить огромный штраф. Строительная компания, скорее всего, попадет в «черный список» недобросовестных поставщиков услуг. Однако, горожанам от этого не легче. Вместо безопасного перехода через загруженный транспортом перекресток, они получили еще одну большую проблему.
Бахром Абдуллаев
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