Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявил факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве Жулдыз.
В настоящее время по всей стране активно проводятся строительные и ремонтные работы в учреждениях образования для подготовки к новому учебному году.
Следует отметить, что на эти цели из бюджета выделяются значительные финансовые средства, объем которых ежегодно увеличивается. И объекты образования становятся «лакомым кусочком» для недобросовестных подрядчиков.
В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах.
В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 млн тенге.
Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба.