Территориальный департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявил факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве Жулдыз.

В настоящее время по всей стране активно проводятся строительные и ремонтные работы в учреждениях образования для подготовки к новому учебному году.

Следует отметить, что на эти цели из бюджета выделяются значительные финансовые средства, объем которых ежегодно увеличивается. И объекты образования становятся «лакомым кусочком» для недобросовестных подрядчиков.

В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах.

В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила около 5,5 млн тенге.

Недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба.