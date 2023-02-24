Как будут наказывать недобросовестных подрядчиков

Ужесточить наказание для недобросовестных подрядчиков планируют в Казахстане. Об этом сегодня говорили в сенате.

По словам депутатов, сейчас, некоторые компании игнорируют штрафы и строят некачественные дома, которые вызывают немало нареканий у тех, кто в них заселился.

Ужесточить наказание планируют вплоть до уголовного. Но в союзе строителей говорят, нужно менять систему, а не бездумно наказывать застройщиков.

Жители многоэтажки в Шымкенте говорят, в непогоду их квартиры заливает и на полу образуются лужи. От постоянной влаги отходят обои, а на потрескавшихся стенах растут грибки. И это несмотря на то, что дом относительно новый, его заселили очередниками всего 4 года назад по программе арендное жилье с правом последующего выкупа.

«У нас со всех течет, с подоконника, стен, трещину дало. Как подрядчики строили? Надо какие-то меры принимать, мы и писали и застройщикам ходили, и все равно никакой», — говорит Жанар Ералиева мать одиночка.

В сенате сегодня предложили ужесточить наказание для недобросовестных подрядчиков. Инициативу проявил сенатор Бекбол Орынбасаров. По его словам в Актау жильцы были вынуждены заселиться в 10 недостроенных домов. Подобные ситуации есть также в Алматы и Астане. Дома не достраивают, строят откровенно плохо или не подключают к инженерным сетям.

«Для застройщиков предусмотрена административная ответственность, но некоторые компании игнорируют штрафы. В итоге граждане, поселившиеся в недостроенных домах, обращаются в акиматы и требуют подключения инженерных сетей – воды, электричества и канализации. В случае невыполнения они выходят на митинги, и здесь порождаются социальные конфликты», — говорит Бекбол Орынбасаров депутат сената РК.

В прошлом году было выявлено 228 нарушений строительства домов, их привлекли к административной ответственности. Но в скором времени штрафами отделаться не получится. В ответственном ведомстве планируют проработать вопрос ужесточения штрафов и введения уголовной ответственности. Но в союзе строителей уверены, ужесточение системы наказания не поможет. Казахстану нужен градостроительный кодекс.

«С градостроительным кодексом качество работы увеличится в разы. Потому что еще раз скажу работать станет проще. У нас сейчас больше 2,5 тысяч нормативных правовых актов которые так или иначе регламентируют строительную сферу деятельности, большинство так или иначе противоречат друг другу», — говорит Валерий Лакисов заместитель председателя «Союза строителей Казахстана».

Строители надеются что кодекс примут уже во второй половине этого года. И тогда можно провести анализ и прогноз развития строительной отрасли.