ТОП-5 самых продаваемых в Шымкенте автомобилей разделили Ravon и Lada. Всего за первое полугодие 2017 года в областном центре был продан 1041 автомобиль.

В 2015 году Daewoo Nexia была одним из лидеров продаж на рынке Шымкента и ЮКО в целом сразу после «Джентры». С появлением нового поколения модели R3, выпускаемого под маркой Ravon, седан снова выбрался в топ продаж.

За 6 месяцев 2017 года дилеры в Шымкенте реализовали 178 седанов R3. Вторая строчка также за «Равоном» — модель R4 разошлась тиражом 87 единиц. На третьей строчке с результатом 85 машин разместилась Lada 4×4.

На четвертом месте LADA Granta — реализовано 66 авто. И замыкает пятерку популярных автомобилей Ravon R2 — их продано 50.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, новых автомобилей в Шымкенте продано на 4,6% больше.

по материалам kolesa.kz