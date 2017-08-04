В Сайрамском районе подростки двух поселков устроили разборку со стрельбой

В Сайрамском районе ЮКО идет расследование массовой драки между подростками, произошедшей в июне этого года. В результате драки погиб 17-летний юноша.
Молодые люди из расположенных по соседству сел Кутарыс и Оймаут вначале оскорбляли друг друга по мессенджеру ватсап в интернете, а затем назначили «стрелку». В противостоянии принимало участие более 20 человек с каждой стороны.
Один из мальчишек, 17-летний житель села Кутарыс, сразу же открыл огонь в сторону противников, совершив выстрел из охотничьего ружья. В результате двое подростков получили ранения.
После выстрела все собравшиеся разбежались. Раненые были срочно госпитализированы, один с легкими ранениями, другой — в тяжелом состоянии. В тот же день, не приходя в сознание, 17-летний парень скончался.
Салтанат Кабылова, следственный судья Сайрамского суда : «Главный обвиняемый — мальчик 17 лет. Ему вменяется не убийство, а нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Но и еще другим мальчикам предъявлены обвинения в хулиганстве, которое они не смогли довести по независящим от них обстоятельствам. Санкцию на два месяца мы выдали, но по закону им определен залог, потому что все несовершеннолетние. Идет расследование».
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