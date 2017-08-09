В Шымкенте молодая женщина инсценировала грабеж, чтобы отомстить свекрови. В дежурную часть Абайского ОП УВД Шымкента поступило сообщение о том, что в микрорайоне Казыгурт произошло ограбление.

На месте происшествия полицейские установили со слов потерпевшей, что в дом ворвались трое неизвестных лиц в масках, которые, угрожая физической расправой, похитили деньги и золотые изделия. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Абайского ОП по статье 191 «Грабеж».

Сразу же полицейские приступили к розыску подозреваемых лиц, в результате чего, вышли на саму потерпевшую, которая сообщила ложную информацию о преступлении.

Как оказалось, 26-летняя женщина инсценировала ограбление, чтобы отомстить своей свекрови, с которой поругалась накануне. Женщина спрятала деньги и драгоценности в подвале, сымитировала беспорядок в доме, после чего позвонила в полицию и сообщила об ограблении.

В настоящее время в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос». Проводится досудебное расследование.

Всего с начала 2017 года полицейскими Южно-Казахстанской области в суды было направлено 16 уголовных дел по статье 419 УК РК «Заведомо ложный донос».

Полицейские отмечают, что расследование подобных преступлений, зачастую отвлекает внимание и время стражей порядка от раскрытия реальных преступлений, задержания настоящих преступников и оказания помощи действительно пострадавшим в беде.