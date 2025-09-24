В Туркестанской области помощники полиции раскрыли десятки преступлений

47 раскрытых преступлений, еще почти 2000 выявлено — таковы результаты работы общественных помощников полиции в Туркестанской области.

К слову, в антинаркотических акциях приняли участие более 76 тысяч жителей региона. Самые активные получили денежные премии за вклад в безопасность.

Арман Бейсенбаев, первый заместитель начальника ДП Туркестанской области: «Из местного бюджета на поощрения выделили почти 4 миллиона тенге. Денежные премии уже получили 50 помощников полиции. А ещё в городах и сёлах проходят встречи с жителями, где объясняют, как не попасться на уловки интернет-мошенников».

Сейчас с полицией сотрудничают 520 помощников. Их участие не только повышает уровень правопорядка, но и укрепляет доверие жителей.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Акции и общественные обсуждения по теме закона и порядка должны проводиться в широком формате с привлечением квалифицированных специалистов. Поручаю обеспечить своевременное и качественное исполнение всех пунктов концепции на 2025–2026 годы».

В регионе уже прошло свыше 560 профилактических мероприятий, в них участвовали более 36 тысяч молодых людей. А чтобы школьники чувствовали себя в безопасности, возле учебных заведений появились новые дорожные знаки, светофоры и искусственные преграды.