Айла, Марго и Тор: служебные собаки помогли раскрыть 64 преступления

Они не просто верные спутники, а полноправные участники расследований. Служебные собаки помогают находить наркотики, взрывчатку и задерживать преступников. С начала года с помощью 15 собак полицейские раскрыли 64 преступления.

На первый взгляд — обычные собаки. Но на деле — высококлассные специалисты. Каждая из них — с конкретной задачей. Например, Марго — молодая, но уже опытная. Ей всего 1 год и 8 месяцев, но она уверенно работает с подозреваемыми. Если чувствует угрозу — действует без промедления.

А это Айла — специалист по наркотикам. С начала года она помогла раскрыть 14 наркопреступлений. Работа проходит строго по протоколу. Наркотическое вещество прячут в один из ящиков. Собака должна определить нужный, по запаху.

Собаки незаменимы и при работе с уликами. Особенно в судах, когда подозреваемые отрицают вину. Сильное обоняние позволяет животным определить, какую вещь держал человек. Если двое из трёх собак указывают на одну улику — это серьёзный аргумент в расследовании.

Одорологическая лаборатория. Здесь хранятся образцы запахов, собранные на местах преступлений. Метод прост: запах подозреваемого помещают в одну из коробок, затем собаки ищут совпадение.

За каждой собакой — кинолог. Обязательная сертификация, регулярные тренировки, профессиональная подготовка. Начинается всё с четырёх месяцев.

Куат Уркимбаев, руководитель кинологического центра городского ДП: «Наши собаки проходят обучение, сертификацию, после чего допускаются к работе. Все 14 сотрудников центра тоже сертифицированы. Собаки служат до восьми лет».

С начала года четвероногие помощники приняли участие в 442 оперативных мероприятиях. С их помощью раскрыто 64 преступления, среди них кражи, грабежи и случаи с незаконным оборотом наркотиков. В этой команде не бывает случайных — каждый нос и каждый след имеют значение.