В Шымкенте открылся еще один убойный цех

До священного мусульманского праздника Курбан-айт остаются считанные дни. В преддверии празднования, в Шымкенте открылся еще один цех для убоя скота. Он был открыт при поддержке акима Шымкента, но на частные средства. Акимат выделил землю для строительства современного убойного цеха, который может работать круглосуточно.

«Работник убойного цеха входит в эту дверь, принимает душ, одевает сменную одежду, только после этого приступает к работе. Затем, после окончания смены, он проходит туже самую процедуру, но уже в другой последовательности», — рассказывает предприниматель.

Новый убойный цех в Шымкенте, отвечающий современным требованиям, был открыт благодаря кооперации: объединению капитала и возможностей 20 предпринимателей Шымкента. Каждая производственная площадка рассчитана на ежесуточный убой 250 мелкого рогатого и 50 крупного рогатого скота и лошадей.

«На строительство убойного цеха потрачено 220 млн тенге частных средств. Вместительность цеха составляет 700-800 голов мелкого, 50-60 крупного рогатого скота и порядка 20 лошадей. Жители города в любое время суток могут приехать сюда, выбрать скот для убоя. Стоимость забоя мелкого рогатого скота составляет 1500 тенге. На это потребуется 10-15 минут», — говорит Гани Курманбай, руководитель отдела ветеринарии и сельского хозяйства г. Шымкента.

«Мы работаем круглосуточно. У нас есть 20 человек, которые круглосуточно занимаются только забоем скота», — дополнил предприниматель.

Власти Шымкента подготовили специальные правила, согласно которым территория города делится на три зоны по содержанию и разведению животных. В соответствии с новым документом, в центре города теперь категорически запрещен забой скота. Поэтому, аким Шымкента, уделяющий большое внимание внешнему облику города, предложил предпринимателям открыть новый убойный цех на окраине и выделил для этого земельный участок.

«У нас здесь созданы все условия и для посетителей. За убоем скота покупатель может наблюдать с помощью камер видеонаблюдения. Также имеется комната для чтения намаза», — рассказал один из владельцев убойного цеха.

К сожалению, на деле, не все граждане оказываются законопослушными. В частном секторе по улице Дулати нелегальный забой скота продолжается, пусть и не в таких объемах, как раньше. Ответственные лица заявляют, что рейдовые мероприятия по выявлению таких точек будут усилены. Производить забой скота необходимо лишь в специализированных местах. К шымкентцам, нарушающим это правило, будут применять административные меры — штраф в размере 50 МРП.

Бахром Абдуллаев