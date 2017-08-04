В шымкентских ЦОНах появились персональные менеджеры

Персональный менеджер индивидуально окажет любые государственные услуги и соберет нужные справки.

В Правительстве для граждан стартовал очередной пилотный проект «Ваш персональный менеджер». Об этом сообщается официальный интернет-ресурс ГК «Правительство для граждан».

По словам председателя правления государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, перечень необходимых документов для получения большинства услуг сегодня сведен к минимуму.

«Однако есть «сложные» услуги, для получения которых необходимо посетить и другие инстанции кроме ЦОНа. К примеру, при приобретении автомобиля в автосалоне в кредит или рассрочку, наш персональный менеджер самостоятельно зарегистрирует залог движимого имущества, поставит авто на учет и при необходимости доставит все готовые документы на дом», — объяснил Оспанов.

Предполагается, что проект будет востребован среди банковских заемщиков, покупателей авто и представителей бизнеса.

По словам Оспанова, персональный менеджер доступен для получения не только консультаций по простейшим справкам, но и для самых востребованных «сложных» госуслуг, среди которых регистрация объекта недвижимости и договора залога, оформление и получение актов на право частной собственности на земельный участок, регистрация недвижимого имущества с составлением договора купли – продажи/мены/дарения для физических и юридических лиц без нотариального подтверждения. В будущем этот перечень будет расширен. Сбором документов на имя гражданина сотрудник корпорации будет заниматься на основе нотариально заверенной доверенности.

Консультации предоставляются персональным менеджером по телефону, вэб-мессенджерам «Telegram» и «Whatsapp» с 9.00 до 20.00 часов, с понедельника по субботу, а готовые справки могут быть направлены клиенту на электронную почту либо доставляться лично в руки. К слову, при необходимости персональный менеджер может выехать к заказчику на дом.

Услуги персонального менеджера предоставляются физическим и юридическим лицам на платной основе. Цены на оказание таких услуг зависят от сложности государственной услуги и местонахождения населенного пункта.

Список фронт-офисов в ЮКО, в которых в можно воспользоваться услугами персонального менеджера:

1. Отдел № 2 г. Шымкент — ул. Мадели-кожа, 1/16.

2. Отдел № 4 г. Шымкент – мкр. Куншыгыс, 116/1.

3. Специализированный отдел – мкр. Достык, 2343/1.