Выкупить плавательный бассейн в Шымкенте частник сможет только через 10 лет

Выкупить плавательный бассейн в Шымкенте, переданный в доверительное управление, частник сможет только через 10 лет, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова. Об этом стало известно во время заседания в Шымкенте постоянной комиссии по развитию территорий и природопользованию.

Но для того, чтобы выкупить комплекс в частную собственность, управляющий должен соблюсти ряд серьезных условий на протяжении этих десяти лет. Не будут повышаться цены на абонементы для посетителей бассейна, не коснется смена управляющего и штатных сотрудников.

Комплекс оборудован в соответствии с мировыми стандартами для проведения соревнований международного уровня. Вокруг бассейна установлены теплые полы, вода прогревается до нужной температуры. Тренировки в комплексе проводятся по четырем видам: плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Неделю назад в СМИ появилось сообщение о продаже самого большого крытого бассейна в городе за полтора миллиарда тенге. Упоминалось, что стартовая стоимость составляла 1 миллиард 213 миллионов тенге. Покупатель пожелал остаться неизвестным.

По данным сайта e-auction.gosreestr.kz на данный момент проводятся мероприятия по оценке объектов АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия», АО «Аэропорт Шымкент». Ведется предпродажная подготовка ТОО «Лечебно-реабилитационного комплекса «Сарыагаш»». ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Бирколик» и ТОО «Реабилитационно-оздоровительный комплекс «Аксу-Жабаглы», находящиеся в коммунальной собственности, уже выставлены на торги. Все они пройдут через аукцион с грифом: «Доверительное управление с правом последующего выкупа».

А следующая дата торгов АО «Профессиональный футбольный клуб «Ордабасы», находящегося в коммунальной собственности, назначена на 19 сентября 2017 года. Условия те же: доверительное управление с правом последующего выкупа.