1200 за пачку: что ждет казахстанских курильщиков в будущем

Стоимость пачки сигарет в Казахстане может взлететь до 1200 тенге! Неожиданная новость шокировала всех курильщиков. Довести цены до европейского уровня предложила Евразийская антитабачная коалиция. Ее представители обратились к премьеру России. И уже в пятницу Совет ЕАЭС рассмотрит новые ставки на табак, сообщает КТК.

Тема о повышении акцизов на табак стала одной из самых популярных. Минимум 900 тенге за пачку — такое предложение выдвинула Евразийская антитабачная коалиция.

Но на этот раз не просто предложили, а даже обратились к премьер-министру России. Именно такое повышение цен в коалиции считают самым эффективным способом борьбы с курением.

Джамиля Садыкова, председатель Евразийской антитабачной коалиции: «Мы должны сделать все, чтобы сигареты были недоступны для людей. Это финансовый барьер. Они должны стоить минимально как в Европе 10 евро и выше. А у нас, если по 10 евро, где-то 4 тысячи тенге, мы довольно по-божески предлагаем».

Однако такое обращение попало на стол не только Дмитрию Медведеву, но и нашему премьер-министру. Правда, если в соседней стране активисты предложили 900 тенге за пачку на территории Евразийского экономического союза, то наши требуют 1200 именно для Казахстана.

Джамиля Садыкова, председатель Евразийской антитабачной коалиции: «Даже если мы повысим акцизы не до 70% (потому что я понимаю, что может быть это не совсем реально сейчас в Казахстане), то хотя бы 50%, у нас госбюджет получит 184 миллиарда дополнительно. Это невероятный источник дохода».

Однако совсем не согласны с такой позицией сами курильщики. Более того, это не эффективная борьба с курением, говорят они. Денис Ибрагимов – организатор сообщества «Права курящих в Казахстане». Говорит, что не раз проводили опросы на улице и по их статистике мизерное количество людей отказались бы от сигарет из-за высоких цен.

Денис Ибрагимов организатор сообщества «Права курящих в Казахстане»: «Эта мера на повышение цен на табачные изделия одновременно снизит число курильщиков и повысит поступление в бюджет. Одновременно этого быть не может. Потому что, либо вы снижаете число курильщиков, и у вас, как следствие, снижается количество производимых табачных изделий, как следствие, снижается корпоративный подоходный налог и отчисление. Либо у вас не бросают курить. Если вы хотите, чтобы у вас пополнялся бюджет, люди не должны бросать курить».

Резкий скачок цен на сигареты лишь подтолкнет курильщиков к поиску более дешевой альтернативы, считают специалисты. А это, как правило, нелегальная продукция.

Евгений Никольский, генеральный директор JTI в Казахстане: «На рынке уже продаются сигареты по 150-200 тенге за пачку без акцизных марок, они абсолютно не соответствуют требованиям Технического регламента, который действует на территории ЕАЭС. Это контрабанда, предназначенная для продажи в сети магазинов Duty free, заполняет до 70% «черного» сигаретного рынка Казахстана».

А еще специалисты говорят, что аргументы Евразийской антитабачной коалиции не объективны только потому, что Европа, к действующему уровню акцизов шла постепенно. То есть резкого скачка, как это хотят сделать у нас, не было.

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит вопрос повышения цен уже в пятницу.