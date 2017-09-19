Аким Шымкента потребовал изучать СНиПы — городские строители о них «ни сном, ни духом»

Ликбез для специалистов. В акимате Шымкента прошло совещание по качеству ремонта дорог и прокладке коммуникаций. Почему заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов вынужден был ликвидировать безграмотность среди коммунальных служб?

Любительская съемка стала поводом для объезда городского главы. Аким Шымкента решил не ждать, пока у него на столе окажутся результаты проверки, и лично выехал на место.

Габидулла Абдрахимов говорил жестко и по делу: «Стыдно должно быть перед жителями за мучения, которым горожан подвергают коммунальные службы!» Глава города распорядился привлекать к ответу нерадивых подрядчиков. Лучшим методом борьбы аким назвал штрафы.

Габидулла Абдрахимов, аким города: «Они не имеют права создавать неудобства жителям. Почему в Астане, Алматы могут проложить трубу и тут же проложить асфальт, а мы не можем? Почему на наших улицах разрытые траншеи, пыль и грязь? Бейсенбек Керимбекович, вам лично поручаю проехать по всем проблемным участкам и проконтролировать, как подрядчики отнеслись к своей работе. Полиция, кто вовремя не закрывает и не закатывает асфальт, просто штрафуйте, наказывайте и докладывайте мне. Улица Капал батыра, Байтурсынова, К. Цеткин. Стыдно должно быть перед людьми за такую работу!»

Разбор полётов продолжился в городском акимате. Заместитель главы Шымкента встретился с представителями коммунальных служб.

Куаныш Арапбаев, директор техинспекции: «По воде – 117 объектов, 115 завершены, 12 работы идут. ТОО «Онтустик Жарык Транзит» — 91 объект, 90 – завершены, по 1 объекту (Бозарык-Астана) работы ведутся. ГКП «Куатжылуорталык» – 15 объектов – работы ведутся. «Казтелеком» – 2 объекта, оба завершены. Чаще всего люди жалуются на просадку асфальта. Например, по ул. Капал батыра – в прошлом году работы выполняла компания «Гранд-Л». Ул. Клары Цеткин – прокладывают канализацию ТОО «Инновация». Остальные земляные работы в городе ведутся согласно графику.

«Согласно 12-13 пункту правила засыпки, подсыпки. Там написано: трубопровод. Как правило, следует засыпать сразу после его укладки. Нельзя разрыть его, оставить. А потом закопать, когда придется»,- заметил заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов.

Вооружиться СНиПами замакима города заставила некомпетентность работников коммунальных служб. Те, кто казалось бы, обязан знать о том, как качественно прокладывать сети, на деле, не могут ответить на элементарные вопросы!

Бейсенбек Жанбосынов: «При засыпке трубопровода подсыпка осуществляется послойно, толщиной 15-20 см с уплотнением. Эта работа описана по СНиПу. Ее же мы отразили в ваших затратах. Почему это не делается? При этом уплотненный грунт должен соответствовать данным грунта, который существует. То есть старый грунт должен изыматься. Так как в этом случае он является инородным телом. Почему этого нет? Водоканал, почему вы не контролируете эту работу?»

Представитель водоканала: «У них своя работа по графику».

Бейсенбек Жанбосынов: «Я Вам говорю не об этом, а о том, что впоследствии грунт проседает. Все нарекания по просадке грунта. Почему технология не выдерживается?»

«Наверное, были какие-то ошибки, недоработки. Мы все приведем в порядок»- попытался оправдаться сотрудник водоканала.

«Как вы собираетесь это делать? Сейчас ходит транспорт, дети в школу ездят, люди на работу. Вы опять хотите всех в грязь и пыль поселить?! Улица Клары Цеткин – центральная. Проходит мимо школы и? Почему не работают? Когда закончите?» — Бейсенбек Жанбосынов.

«Я сейчас ответить не могу», — честно признался представитель водоканала.

Еще один вопрос, который так и повис в воздухе, касался тротуарной плитки. Подрядчики, которые в прошлом году второпях залатали дыры тротуарной плиткой, … в этом году — заменить брусчатку на асфальт даже не удосужились. Авось, никто не вспомнит.

Бейсенбек Жанбосынов: «Почему вы до сих пор не заасфальтировали участки, которые в прошлом году выложили тротуарной плиткой? Всех будем штрафовать. На новый перекоп разрешений давать не будем – как хотите – так и исправляйте. Если надо – пусть ГНБ применяют. Так и передайте своим руководителям».

От предупреждений — к штрафам. Теперь за каждый участок, где подрядчики создали жителям головную боль, заказчиков работ будут наказывать рублём. Что касается жителей улицы Байтурсынова, которые смогли достучаться до акимата, то уже 25 сентября они смогут вздохнуть спокойно. Все работы должны быть завершены к этому сроку.

Саида Турсуметова