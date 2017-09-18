Аким Шымкента привлечет к ответственности недобросовестных подрядчиков

Привлечь к ответственности всех недобросовестных подрядчиков, независимо от того, нанимали их коммунальщики или монополисты, — такое поручение дал аким Шымкента своим подчиненным.

Они не имеют права создавать неудобства жителям, — заявил аким Шымкента во время объезда улиц по жалобам, поступившим от жителей города.

«Почему на наших улицах разрытые траншеи, пыль и грязь? Бейсенбек Керимбекович Жанбосынов (заместитель акима города), вам лично поручаю проехать по всем проблемным участкам и проконтролировать, как подрядчики отнеслись к своей работе. Полиция, кто вовремя не закрывает и не закатывает асфальт, просто штрафуйте, наказывайте и докладывайте мне. Улица Капал батыра, Байтурсынова, Клары Цеткин. Стыдно должно быть перед людьми за такую работу!» — подчеркнул аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

Напомним, жители неоднократно обращались в инстаграм-аккаунт и службу WhatsApp акимата с жалобами на невыносимые условия, в которых оказались по воле коммунальных служб. Люди попросили власти обратить внимание на их проблемы. Итогом стал объезд актива акимата во главе с акимом города по проблемным участкам.

Добавим, аким города поручил своему заместителю Жанбосынову в понедельник провести совещание со всеми коммунальными службами, подрядчиками и полицией.⁠⁠⁠⁠

Видео предоставлено акиматом города Шымкент