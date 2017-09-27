Бесплатные социальные курсы в Шымкенте

Уважаемые жители города Шымкент и ЮКО!
Учебный центр «ЖасСТАРТАП» при поддержке Zhasproject и Проекта развития молодежного корпуса предлагает пройти БЕСПЛАТНЫЕ краткосрочные курсы по следующим программам:
— Компьютерная грамотность;
— Основы работы с порталом Egov /Электронное правительство/;
— Основы предпринимательства;
Срок обучение 3 дня по 2 академических часа.
ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ.
Автор: Молодежная инициативная группа ЖасСТАРТАП.
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