Бесплатные социальные курсы в Шымкенте

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Уважаемые жители города Шымкент и ЮКО!

Учебный центр «ЖасСТАРТАП» при поддержке Zhasproject и Проекта развития молодежного корпуса предлагает пройти БЕСПЛАТНЫЕ краткосрочные курсы по следующим программам:

— Компьютерная грамотность;
— Основы работы с порталом Egov /Электронное правительство/;
— Основы предпринимательства;

Срок обучение 3 дня по 2 академических часа.
ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ.

Автор: Молодежная инициативная группа ЖасСТАРТАП.

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