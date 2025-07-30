Безработных приглашают на профобучение со стипендией 43 574 тенге

В Шымкенте безработных граждан обеспечивают постоянной работой через профессиональное обучение. Для этого достаточно зарегистрироваться как безработный и подать необходимые документы. Кроме того, участникам курсов выплачивается стипендия.

Цель проекта — обучить людей, не имеющих стабильного дохода, трудовым навыкам, обеспечить их постоянным источником заработка и снизить уровень безработицы.

Специалисты городского управления занятости и социальной защиты населения Шымкента создают условия для получения безработными стабильного дохода через обучение. Проект направлен на снижение уровня безработицы и увеличение числа трудоустроенных.

Гульвира Даужанова, начальник отдела управления занятости и социальной защиты населения города Шымкента: «16 числа состоялось заседание региональной комиссии. Было подано 1279 заявок. В результате, по 292 местам в учебных заведениях принято положительное решение, а также утверждено 153 места по профессиональному обучению на рабочих местах у 15 работодателей».

Такие курсы включают не только теоретические знания, но и практические навыки, обучение исследованию рынка, составлению бизнес-планов и повышению финансовой грамотности. После завершения обучения участники смогут получить постоянную работу. Для этого управление заключает специальные договоры с работодателями. Благодаря этому можно получить профессию по одному из 20 направлений.

«На курсы профессионального обучения направляются только безработные. Для участия нужно быть официально зарегистрированным как безработный, иметь удостоверение личности, форму 075, документ, подтверждающий образование, и ЭЦП (электронную цифровую подпись). Обучение проводится в электронном формате через платформу enbek.kz. Основные направления — сфера услуг и производство. Среди востребованных профессий — швеи, повара, кулинары, сантехники, парикмахеры и другие».

Только в прошлом году 399 безработных завершили обучение, и около 300 из них были трудоустроены на постоянной основе.