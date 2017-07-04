В Шымкенте мобильной грамотности учатся пенсионеры

Как пенсионеры управляются со смартфоном? Никаких проблем, если они слушатели курсов мобильной грамотности для людей от 50 лет «Аташки, апашки и смартфон». Курсы большой образовательной программы «Digital Life» от компании «Кселл»* и компании «E-event» длятся всего пять дней, но участники почтенного возраста за эти пять дней становятся уверенными пользователями, открывая для себя бесконечный мир интернета.

Как у пенсионеров появляются смартфоны? Как правило, это подарок от взрослых детей. Но если молодые люди могут самостоятельно разобраться в сенсорных тонкостях, то бабушкам и дедушкам нужна помощь. А у детей не хватает терпения.

Обиды на детей нет совершенно, пенсионеры занимаются усидчиво и с удовольствием. Говорят, что даже лучше, чем дома — боясь показаться не очень умными, они стесняются задавать своим детям и внукам простые вопросы.

«Я сыну говорю: «А для чего ты мне тогда купил смартфон, если тебе некогда мне объяснить, как им пользоваться?» А он мне отвечает: «Мама! Не занимайся ерундой, просто звони по нему и все…» А мне ведь интересно!» — рассказывает одна из слушательниц курса.

«Да, я вот узнала, что такое «вайфай», «блютуз» и «вацап» и теперь не сижу дома как с инопланетянами — а то ведь придут внуки, между собой разговаривают на непонятном языке, а я их не понимаю…», — присоединяется к беседе еще одна участница тренинга.

Придумать пароль, зарегистрироваться, скачать, прослушать, удалить… пенсионерка — активный пользователь интернета, но на стационарном компьютере. В группе учеников Валида Кариева самая старшая, отметила 80-летний юбилей и самая продвинутая. От детей бабушка подарков ждать не стала, смартфон пенсионерка приобрела самостоятельно.

«Получила деньги ко Дню Победы — подарок от государства и потратила на себя, — рассказывает Валида. — Купила себе смартфон. Теперь вот разобралась с ним, думаю, что к осени куплю подороже — побольше мне нужен экран…»

Программа направлена на повышение мобильной грамотности казахстанцев. В нее входят также открытые тренинги и акции, цель которых — рассказать о преимуществах смартфонов и научить пользователей мобильных телефонов применять различные приложения, полезные для образования, здоровья, раскрытия личного потенциала и творчества. И общения, как считают сами слушатели курсов.

«У пенсионеров не так много мест для общения. Вне лавочки… Все же думают, что кроме как сидеть на лавочке, пенсионерам и делать нечего. А здесь интересно!» — рассказывает участница курсов.

На пяти занятиях шымкентские «курсанты» решили не останавливаться. Просили передать организаторам, что хотелось бы знать еще больше.

По окончании курсов фото на память. Фотографируются с удовольствием и сразу закрепляют полученные навыки — меняют аватарки в социальных сетях. Говорят — учеба изменила мир, сделала его больше и ярче. А детей, которые в большинстве своем живут за тысячи километров, приблизила на расстояние одного клика.

Курсы мобильной грамотности «Аташки, апашки и смартфон» для людей старше 50 лет в Шымкенте проходят в ТК «Отырар TV». Следите за рекламой на ТК «Отырар TV» и в газете РАБАТ — записывайтесь на следующие пять занятий!

*Лицензия МТК № ДС 0000270 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК.

Елена Бояршинова