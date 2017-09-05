Беспредел медперсонала в детской инфекционной больнице Шымкента! «Три дня лежим здесь, ни один врач не подошел!» — возмущаются мамы малышей и снимают видео, чтобы доказать обоснованность претензий.

Женщины сняли видео о больнице и «внимании», которое оказывают врачи пациентам. В социальных сетях ролик набирает обороты. Шымкентская проблема №1, как считают мамы пациентов, волнует родителей по всей стране. Женщины надеются, что высшее руководство страны все-таки вмешается.

«Про Чимкентские больницы и врачей можно писать столько!!! Но что толку? «Работают», если это так можно назвать, все друг другу либо родственники, либо через деньги. Не все, конечно, но 99% такие, тупые врачи, особенно больница на роще, пробыли там мы с 11 часов ночи до 7 утра, ни диагноза, ни анализов, тупо стояли в коридоре еле держась на ногах. Узистка ноет: не отправляй мне людей, я устала, сидят угрюмые, как-будто убить хотят из-за того, что болеет человечек, недовольные, в общем беспредел…» — пишет жительница города.

«Крайне не довольна оказанием медицинской помощи в больницах Шымкента. То грубят, то ругаются. И даже продают медицинские простые формы копированные, и на этом делают бизнес. Куда катится отечественная медицина Чимкента??? Я наслышана уже, что врачи этой больницы берут взятку у родителей, а именно у пациентов, которые выписываются, за то что их просто выписывают после выздоровления. Если у пациентов не хватает денег, они могут запросто не выписать и держать пока пациенты не принесут им деньжат. Создается вопрос: за что врачам выдают заработную плату?» — комментарий пользователя соцстей.

«Это видео доказывает, что в Чимкенте врачам наплевать на здоровье маленьких детей, и у них халатное, безответственное отношение к своей работе и к своему долгу перед народом. И это пока одна больница, а на самом деле их много. Куда смотрит департамент Здравоохранения ЮКО, непонятно. Таких врачей не должно быть в медицине, нужно увольнять их с лишением квалификации…» — поддерживает начинание женщин комментатор.

«Не хотелось вообще писать про все это, но куда хуже изо дня в день. Нужно срочно решать проблему эту наболевшую. А этим родительницам остается пожелать самого главного- терпенья и здоровья малышам!» — пользователи пишут много теплых слов.