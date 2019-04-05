В Научном центре педиатрии и детской хирургии Алматы медики прокомментировали общее состояние здоровья ребенка с ожогом после клизмы, которого доставили из города Шымкента, передает МИА «Казинформ».

«С момента поступления были проведены все необходимые методы обследования. Сделана ректоскопия. На сегодня состояние ребенка нетяжелое, стабильное. Находится под наблюдением наших докторов. В результате исследования имеется гиперемия на слизистой, глубина ожога небольшая 1-2-й степени. В оперативном лечении не нуждается. Находится в палате с мамой. Ребенок кушает, физиологические отправления самостоятельно, стул нормальный, выраженного болевого синдрома нет», — рассказала председатель правления АО «НЦПДХ» Риза Боранбаева.

Напомним, 3 апреля в Научный центр педиатрии и детской хирургии бортом санитарной авиации доставлен ребенок из города Шымкента.

По словам врачей, в клинике ребенок будет находиться примерно 10 дней. Лечение ребенка находится на контроле министерства.