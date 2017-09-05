Куандык Бишимбаев останется под арестом до 20 октября, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

«Районный суд № 2 Алматинского района Астаны продлил срок содержания под стражей подозреваемому Куандыку Бишимбаеву до 20 октября 2017 года», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Бывший министр национальной экономики находится под арестом с января этого года. Ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции сообщили, что Куандык Бишимбаев подозревается в хищении.

«Председатель Правления АО «НУХ Байтерек» Бишимбаев Куандык организовал преступную схему по хищению одного миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж», — сообщили ранее в Национальном бюро по противодействию коррупции.

Отметим, в середине ноября 2016 года Нацбюро по противодействию коррупции начало досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек DEVELOPMENT», входящего в состав НУХ «Байтерек».

По версии следствия, должностные лица АО «Байтерек DEVELOPMENT» наладили коррупционную схему систематического получения взяток в особо крупных размерах за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол».

Как стало известно, уголовное дело насчитывает 249 томов. В настоящее время фигуранты дела и их адвокаты изучают материалы расследования.

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