В РК продемонстрировали электронные браслеты для осуждённых

Браслеты будут носить в Казахстане со следующего года, они похожи на обычные электронные часы и крепятся на руку либо на ногу, сообщает informburo.

Электронные браслеты для осуждённых показали перед правительственным часом в Мажилисе.

«Под контролем ежегодно будет находиться порядка 6 000 человек, любая попытка которых нарушить установленный режим будет оперативно пресекаться сотрудниками службы. Разработанный министерством проект концессии сейчас согласовывается с заинтересованными органами. Со следующего года планируем приступить к реализации проекта в рамках государственно-частного партнёрства», – сказал министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов.

В Мажилисе выставили электронные средства слежения за осуждёнными к ограничению свободы и условно осуждёнными. Систему электронного средства слежения произвела казахстанская компания KazTechInnovations.

Система состоит из браслета и стационарной универсальной носимой станции. Осуждённый может связаться с оператором и наоборот. В станции встроен приёмник сигналов глобального позиционирования, который регулярно передаёт данные о местонахождении осуждённого на сервер МВД через GPS.

Завод по производству браслетов построен в Талгаре. При производстве используются японские технологии. МВД будет арендовать браслеты. На эксплуатацию одного браслета ежегодно планируется выделять 34 тысячи тенге в год.

Электронный браслет по форме не отличается от обычных электронных часов и состоит из ремешка, который сделан из лёгкого пластика или резины с отверстиями для регулировки его длины, и небольшой коробочки, в которой установлена электроника и тепловой датчик. Браслет надевается на ногу или руку, закрепляется специальным приспособлением и запускается электронным ключом.

Тепловой датчик обязывает подконтрольного носить браслет исключительно на теле, а не в кармане брюк или рубашки, а радиопередатчик фиксирует любую попытку снять его. Браслет нельзя снять или перепрограммировать, устройство реагирует на разрыв или на отсутствие тепла от тела. При попытке снять браслет на экране монитора слежения появляется сигнал о нарушении.

20 июня сообщалось, что казахстанские электронные браслеты для осуждённых проверят на защищённость от стороннего доступа до запуска в серийное производство.

Применение электронных браслетов для осуждённых начало активно обсуждаться в Казахстане ещё семь лет назад, когда их внедрение было законодательно разрешено.

На первом этапе введения системы электронных браслетов планировалось приобретение серверного, компьютерного и коммуникационного оборудования, лицензионного специализированного программного обеспечения.