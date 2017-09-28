Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев разъяснил новый законопроект о СМИ

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев записал видеообращение на своей странице в Facebook с разъяснением некоторых норм Законопроекта в области информации и коммуникаций, внесенного этим летом на рассмотрение Парламента.

Глава ведомства начал с самого критикуемого пункта законопроекта – «Введение получения согласия на распространение в СМИ личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных, охраняемых законом тайн». Как пояснил министр, ряд СМИ утверждают, что эта поправка ставит крест на проведение журналистских расследований.

Отечественным законодательством эти тайны охраняются, а потому добавление пункта о тайнах в законопроект о СМИ лишь дополнительно оберегает прессу от нарушения закона.

Абаев также отметил, что норма о тайне не помешает журналистам писать о наличии у чиновников дорогих автомобилей или недвижимости. Равно как эта норма не поможет госслужащим скрывать свои доходы.

Также министр высказался о предлагаемом законопроектом техническом запрете на оставление анонимных комментариев под публикациями в интернете. Абаев отметил, что норма не помешает пользователям выражать свое мнение, но выступит для них дисциплинирующим фактором.

Также Абаев заявил, что он настоятельно выступает за то, чтобы любая опубликованная в СМИ информация была основана на доказательствах и фактах. А в случае отсутствия таковых, необходимо публиковать опровержение.

Обратил внимание министр и на норму о недопустимости распространения личных данных детей, совершивших легкие и средние по тяжести правонарушения. Абаев подчеркнул, что у детей должен быть шанс на «новую жизнь».

Дорогие друзья, в данном видео я разъясняю самые обсуждаемые нормы законопроекта в области информации и коммуникаций Nai-post ni Даурен Абаев noong Miyerkules, Setyembre 27, 2017