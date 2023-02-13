Журналисты Казахстана возмутились поправками в законе о СМИ

Журналисты обратились к Президенту в связи с новым проектом закона «О масс-медиа». Журналисты считают, что законопроект не защищает их права, а вводит новые ограничения.

Из проекта исчезла норма о сроке давности по искам, предъявляемым к средствам массовой информации по публикациям. Также в документе появилась норма, по которой журналист должен согласовывать свои действия в особых условиях с уполномоченным органом.

Под особыми условиями подразумевается любая чрезвычайная ситуация, военные действия и режим техногенного или социального характера.

В новых поправках закона «О масс-медиа» предлагают ввести пресс-карты. Их будут выдавать только людям с журналистским образованием и со стажем работы, не менее 5 лет. И это только одна из норм законопроекта, вызвавших недовольство представителей СМИ.

Законопроект, по мнению общественников, усилит контроль государства над сферой медиа, ограничит права журналистов, а казахстанцев на получение информации.

«Дело в том, что пресс карты это хорошо. Это атрибут журналистики, это то же, что и удостоверение журналиста. Это нужно журналистам и редакции. Важно понимать, что в этом случае никак не должен принимать участие уполномоченный орган. Далее, когда происходит деление на журналистов которые получили пресс карту, и те, у которых ее нет, я считаю это неправильно», — говорит Гульмира Биржанова, юрист общественного фонда «Правовой медиа-центр».

Немало вопросов и к норме, касающейся публикаций во время ЧС. Журналист должен согласовывать свои действия в особых условиях с уполномоченным органом.

«Норма закона построена так, что если журналист придет освещать ЧС. После вы все должны согласовать с уполномоченным органом. Мы считаем что это полная цензура«, — говорит Гульмира Биржанова.

Власти считают эту норму необходимой. Размещение конфиденциальной информации, военной или служебной тайны, по словам вице-министра информации и общественного развития, может повлечь негативные последствия.

«Информация должна быть согласованной с тем органом, которое проводит это спец мероприятие. Никаким образом новая в законе аккредитация не является ущемлением прав и свободы журналистов. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что данный законопроект никоим образом не ущемляет права журналистов, мы за этим будем следить«, — говорит Канат Искаков, вице-министр информации и общественного развития РК.

Интернет — это не СМИ. Еще одна норма, которая вызывает возмущение у журналистов — дисциплинированнее блогеров. Многие восприняли этот факт, как цель снабжать их гос-информ-заказами. Это, по мнению ряда журналистов, негативно повлияет на инфо-поле.

«Мы считаем что блогосфера и интернет это не СМИ. То есть, нужно разделить эти понятия. Это основные моменты связанные с проектом«, — говорит Гульмира Биржанова, юрист общественного фонда «Правовой медиа-центр».

Это только часть тех норм, которые вызвали вопросы у представителей СМИ. Журналисты считают, что законопроект дискредитирует идею Президента Касым-Жомарта Токаева о создании конкурентоспособного медиапространства. Журналистское сообщество обратилось к Главе государства с просьбой пересмотреть данные нормы законопроекта.