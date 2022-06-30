Министр культуры и спорта прибыл в Шымкент

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился с жителями мегаполиса и ответил на волнующие вопросы населения.

В топе вопросы развития культуры, спортивные кружки и поддержка шымкентских талантов, а их на самом деле много! Министр отметил, что вопросы будут решаться постепенно, но, с результатом!

Про спорт говорили много, жители просят наладить систему спортивных кружков, сделать их больше. В мегаполисе практически каждый второй хочет заниматься спортом, говорят жители.

«Проблема с этим вопросом будет решаться, мы сделаем все, чтобы охватить большую часть детей», — сказал министр.

Встреча министра с населением длилась около двух часов, люди задали десятки вопросов, на которые ждут не только ответы, но и решения проблем.