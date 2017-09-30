Молодая женщина спрыгнула с крыши многоэтажки в Шымкенте

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Молодая женщина спрыгнула с крыши многоэтажки в Шымкенте

Трагедия произошла минувшей ночью по Темирлановскому шоссе, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».

Как сообщили в полиции, женщина сорвалась с 12-го этажа. Причины падения неизвестны и в настоящее время выясняются.

«В момент трагедии рядом с женщиной находился молодой человек. Он выглядел очень подавленным и находился в шоке», — говорят очевидцы, вызвавшие полицию и скорую.

Прибывшим представители служб констатировали смерть.

Полицейским предстоит выяснить, выпала ли девушка случайно или это стало следствием преднамеренных действий.

Между тем, как сообщили в областном департаменте внутренних дел, по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Ведется расследование.

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