Молодая женщина спрыгнула с крыши многоэтажки в Шымкенте

Трагедия произошла минувшей ночью по Темирлановскому шоссе, передает корреспондент ИА «KazINFO Today».

Как сообщили в полиции, женщина сорвалась с 12-го этажа. Причины падения неизвестны и в настоящее время выясняются.

«В момент трагедии рядом с женщиной находился молодой человек. Он выглядел очень подавленным и находился в шоке», — говорят очевидцы, вызвавшие полицию и скорую.

Прибывшим представители служб констатировали смерть.

Полицейским предстоит выяснить, выпала ли девушка случайно или это стало следствием преднамеренных действий.

Между тем, как сообщили в областном департаменте внутренних дел, по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства». Ведется расследование.