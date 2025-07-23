Отец довёл мать до смерти и потерял право воспитывать детей

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента ограничил родительские права 51-летнего Мухитжана Сейдуалиева, осуждённого на полтора года за доведение жены до суицида, и обязал его выплачивать алименты до совершеннолетия детей.

У покойной женщины и осуждённого было семеро общих детей. Пятеро из них – несовершеннолетние.

Согласно информации городского суда, городской Центр адаптации несовершеннолетних и специализированный Дом малютки при городском управлении здравоохранения подали в суд иск с требованием ограничить родительские права Сейдуалиева в отношении пятерых несовершеннолетних детей и взыскать с него алименты. Старшему из детей — 16 лет, младшему — 3 года.

Городской суд Шымкента: «Как установил суд, мать детей умерла, отец привлечён к уголовной ответственности. В настоящее время, согласно приговору межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента от 25 июня 2025 года, ответчик признан виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса и приговорён к 1 году 6 месяцам лишения свободы».

Суд ограничил родительские права Мухитжана Сейдуалиева в отношении пятерых детей. Также постановлением суда с него будут взысканы алименты до их совершеннолетия.

Городской суд Шымкента: «Суд, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства и статью „Ограничение родительских прав“ Кодекса о браке и семье, удовлетворил исковые требования».

У покойной женщины и Сейдуалиева было семеро детей. Двое из них уже достигли совершеннолетия. Старшая дочь покойной подала документы в соответствующие органы, чтобы взять младших братьев и сестёр под свою опеку. В настоящее время неизвестно, где будут находиться дети.

Напомним, 5 февраля этого года во дворе одного из многоквартирных домов в микрорайоне «Куншыгыс» города Шымкента было найдено тело женщины. Установлено, что она выпрыгнула из окна кухни на третьем этаже. Вскоре по подозрению в доведении до самоубийства был задержан её бывший муж.