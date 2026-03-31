В руководстве Туркестанской области произошли кадровые изменения

Заместителем акима Туркестанской области назначен Еркебулан Дауылбаев. Соответствующее распоряжение принято по согласованию с администрацией президента Казахстана.

Нового заместителя коллективу аппарата представил аким области Нуралхан Кушеров. Глава региона отметил, что перед ним стоят важные задачи по развитию области, и выразил уверенность, что он оправдает доверие и внесёт вклад в социально-экономическое развитие региона.

Еркебулан Дауылбаев поблагодарил за оказанное доверие и подчеркнул, что направит свой опыт государственной службы на благо области.

Он родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова и Российскую таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в системе таможенного контроля. В разные годы занимал руководящие должности в сфере архитектурно-строительного контроля, строительства и таможенной службы региона. Работал заместителем председателя областного филиала партии Нұр Отан, заместителем председателя комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Казахстана, заместителем акима Жамбылской области.

Также занимал должности заместителя председателя комитета по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии и инфраструктурного развития, государственного инспектора администрации президента и вице-министра индустрии и инфраструктурного развития. В 2023–2024 годах работал советником акима Туркестанской области, а с декабря 2024 года возглавлял аппарат акима региона.

На новой должности Еркебулан Дауылбаев будет курировать строительную отрасль области.