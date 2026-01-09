В Департаменте полиции Туркестанской области новый руководитель

Арыстангани Заппаров назначен начальником Департамента полиции Туркестанской области.

Он родился в 1969 году в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби и юридический институт Академии МВД Республики Казахстан. Генерал-майор полиции.

Работает в органах внутренних дел с 1993 года. В разные годы работал на руководящих должностях в Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской областях и подразделениях полиции на транспорте. Также работал заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан.

До назначения возглавлял Департамент полиции города Алматы.