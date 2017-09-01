Новинки к юбилею — Aquatherm Almaty 2017 приглашает!

С 5-8 сентября 2017 года в Алматы пройдет 10-я Международная выставка бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, сантехники, кондиционирования и вентиляции — Aquatherm Almaty 2017.

Пройдя путь развития от небольшой секции под названием Heat&Vent Plus выставки KazBuild до одного из крупнейших проектов, привлекающего более 180 участников из 18 стран мира, Aquatherm Almaty приобрела статус главной B2B площадки отрасли. Сегодня Aquatherm Almaty – это главная площадка для встречи производителей и закупщиков, изучения инновационных решений в проектировании и строительстве, обзора новинок оборудования, расширения географии бизнеса и сети деловых контактов в преддверии строительного сезона.

Для того, чтобы получить бесплатный билет и посетить выставку и все ее события, необходимо пройти регистрацию на сайте выставки Aquatherm Almaty, используя данный ПРОМОКОД: AQA2017000

Только на выставке Aquatherm Almaty 2017:

Самый большой в Казахстане выбор промышленного и бытового оборудования для отопления, водоснабжения, водоочистки, сантехники, кондиционирования и вентиляции от ведущих мировых компаний-производителей.

Свои достижения продемонстрируют более 130 брендов из 14 стран: Германии, Индии, Италии, Китая, Кыргызстана, Польши, России, Сербии, Турции, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, и, конечно, Казахстана.

48 компаний, дистрибьюторов и разработчиков с новыми продуктами и оборудованием из Казахстана, среди которых 14 предприятий-производителей.

Национальная группа: Германия. С коллективной экспозицией инновационных разработок выступит Китай.

Десятки прямых переговоров с производителями/поставщиками всего за 4 дня.

Современные новинки оборудования: насосное, отопительное оборудование и запорная арматура; промышленные водонагреватели и котлы; фильтры, счетчики воды с импульсным выходом, полипропиленовые трубы, фитинги, шаровые краны, радиаторы, инженерная сантехника, кондиционеры и системы вентиляции, теплоизоляция, конвекторы и др. Подробнее…

Насыщенная Деловая программа объединит специалистов различного профиля

Основные мероприятия Деловой программы состоятся 5, 6 и 7 сентября. Семинары, презентации, демонстрации оборудования – все самое интересное доступно к бесплатному посещению специалистами и всеми желающими.

Кстати, чтобы получить бесплатный билет и посетить выставку и все ее события, необходимо пройти регистрацию на сайте выставки Aquatherm Almaty, используя данный ПРОМОКОД: AQA2017000

Помимо расширенной экспозиционной и деловой программ, выставка представляет посетителям возможность демонстрационной эксплуатации новейшего оборудования и получения профессиональной консультации от ведущих специалистов отрасли. Все это доступно на территории «Практической зоны».

Все это доступно на специальной площадке — «Практическая зона» , которая в течение двух последних лет зарекомендовала себя как действенный инструмент для обмена опытом между экспертами в области инженерного оборудования. Здесь состоятся демонстрации инженерных технологий и оборудования в действии. Подробнее…

, которая в течение двух последних лет зарекомендовала себя как действенный инструмент для обмена опытом между экспертами в области инженерного оборудования. Здесь состоятся демонстрации инженерных технологий и оборудования в действии. Подробнее… Профессиональные семинары компаний: «АКЭТО» («Автоматизация систем отопления, водоснабжения и вентиляции), «Орион Система» («Инновационные решения для передачи данных со счетчиков воды и тепла»), «РАЦИОНАЛ Азия» («Системы котельного оборудования RAZ 2-150 новый взгляд на монтаж котельных»). Подробнее…

А так же уникальные Круглые столы Aquatherm Almaty, на которых Вы можете стать участником прямого диалога с ведущими государственными структурами по модернизации и программам развития ЖКХ-отрасли при участии Управления энергетики и коммунального хозяйства Акимата г. Алматы и других предприятий.

Подробная информация о всех мероприятиях Aquatherm Almaty 2017 и списки участников на официальном сайте события: https://www.aquatherm-almaty.kz/ru/

Все самое важное и интересное Вы увидите на выставке с 5 по 8 сентября, г.Алматы, КЦДС «Атакент», павильон 11.

Ваш промокод для получения бесплатного билета на сайте выставки: AQA2017000

www.aquatherm-almaty.kz

Организаторы: Международная выставочная компания ITECA.

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