23 октября 2018 года в г. Алматы на территории КЦДС «Атакент» начнет работу 17-ая Международная Казахстанская выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» – Powerexpo Almaty 2018 – одно из ключевых деловых событий в области энергетики в Центральной Азии.

В течение трех дней на выставке вниманию специалистов будут представлены кабельно-проводниковая продукция, электротехническое, светотехническое, конденсаторное оборудование, контрольно-измерительные приборы, монтажные инструменты, современные технологии в гидроэнергетике и строительстве современных энергетических комплексов, а также спектр услуг для энергетической отрасли.

Ежегодно Powerexpo Almaty демонстрирует стабильный рост количества экспонентов и повышение интереса со стороны иностранных компаний. В 2018 году свои товары и услуги на выставке представят более 80 компаний из 12 стран: Австрия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Италия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, Турция, Украина, Узбекистан, Чехия. Германский и Китайский национальные стенды представят более 20 предприятий.

Более 30% участников выставки Powerexpo Almaty составят ведущие казахстанские компании: Alageum Electric, Savoir Faire, VALSA, Астанинский электротехнический завод, ТД Бреслер, КЭМОНТ, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Силумин-Восток, ПФ Электросервис, ЭНСТО Казахстан и другие.

Зарубежным опытом поделятся Baku Cable Goknur (Азербайджан), Lampar SRL (Италия), KMB Systems (Чехия), Omicron Electronics GmbH (Австрия), Sieyuan Electric co., LTD (Китай), Tyco Electronics Raychem GmbH (Германия), Untel Kablolari Sanayi ve Ticaret AS (Турция), НПО МИР, Свердловский завод трансформаторов тока (Россия) и др. Коллективный стенд Чувашской Республики традиционно представит предприятия своего региона.

Дебютанты выставки этого года – Cyber Power Systems, Kabel Tech Energy, KMB Systems, NTE, UGS, Untel Kablolari Sanayi ve Ticaret AS, Volta Macchine, Ай-Тор, Джистар, Казахский институт технического развития, Кисан, ПКФ Пермспецкабель, Сумгаитский технологический парк.

Сегодня Казахстан осуществляет постепенный переход к «зеленой экономике», оптимизируя потребление топливно-энергетических ресурсов, повышая эффективность природоохранной деятельности и создавая «зеленую» инфраструктуру, путем внедрения энергосберегающих технологий, представленных на прошедшей в Астане ЭКСПО-2017.

Учитывая фактор наличия в республике значительного ресурсного потенциала по ветру и солнцу, постоянного технического прогресса и снижения стоимости оборудования в зеленой энергетике, выставка Powerexpo Almaty 2018 раскроет и усилит потенциал отечественных компаний-производителей и субъектов хозяйствования в сфере энергетики, благодаря широкому обсуждению актуальных проблем, презентации новых технологий и обмену опытом.

Профессиональная подготовка выставки позволит специалистам ознакомиться с современными тенденциями в области энергосбережения, с новыми инструментами для повышения энергетической эффективности, обменяться знаниями и наработками в области культуры потребления энергии и обеспечения рациональной ценовой политики на энергоресурсы для населения и бизнеса.

Деловая программа Powerexpo Almaty 2018 включит в себя тематические круглые столы, деловые встречи и семинары. Так, 23 октября семинар проведет компания Alageum Electric, 24 октября деловую программу продолжат компании Электроприбор, НПО МИР и RSP COMPANY, а Казахстанская Ассоциация Энергоаудиторов проведет очередной обучающий семинар по вопросам энергоаудита.

Стоит отметить, что ежегодно на протяжении 17 лет выставку проводит выставочная компания Iteca совместно с международной Группой компаний ITE (Великобритания). Выставка Power Kazakhstan (в настоящем Powerexpo Almaty) отмечена знаком «UFI Approved Event» Всемирной Ассоциации выставочной индустрии (UFI). Для многих отечественных и зарубежных поставщиков оборудования участие в выставке Powerexpo Almaty напрямую связано со стратегическими перспективами развития бизнеса.

В 2018 году выставка пройдет с участием представителей Министерства энергетики и минеральных ресурсов, АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC», АО «Алматинские электрические станции», АО «Алатау Жарык Компаниясы»; представителей ведущих международных и локальных энергетических компаний и компаний-производителей электрооборудования и технологий; руководителей РЭК, ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС; энергетиков промышленных предприятий-потребителей и отраслевых специалистов, представителей научно-исследовательских и проектных институтов, энергетических союзов и ассоциаций.

Выставка начнет работу 23 октября и продлится до 25 октября.