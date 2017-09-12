Плюсы и минусы железнодорожного вокзала Шымкента. Сколько людей, столько и мнений. Все зависит от претензий к жизни. Для кого-то лишняя лавочка на перроне — уж рай. А кто-то считает, что оплата туалета для людей, не имеющих на руках билета — верх наглости и скупердяйства.

В условиях, созданных и не созданных на железнодорожного вокзале Шымкента после реконструкции, разбиралась корреспондент ТК «Отырар TV» Шынар Оразова.

Кто часто пользуется услугами жд-транспорта, может сравнить и подтвердить — изменения в лучшую сторону есть. Понятно, что далеко не везде. И все же насущные проблемы пассажиров на шымкентском вокзале решены. Так считает часть пассажиров.

Туалет чистый и приличный. Специальная кабинка для инвалидов работает, человеку на коляске заехать, в принципе можно. Уборная для инвалидов работает всего месяц, однако сотрудники вокзала говорят, что пассажиров этой категории предостаточно.

Платформа вокзала больше не зияет дырами и очищена от многочисленных ларьков, цены в которых могли поспорить с ценами столичных аэропортов. Например, бутылка питьевой воды, красная цена которой в магазине 70 тенге, на ж/д вокзале Шымкента продавалась за 250. Небольшой базарчик на вокзале будет, но теперь все ларьки организованно выстроятся вдоль забора.

На перроне чисто и просторно.

Изменения коснулись и самого здания железнодорожного вокзала. О прохладе в зале ожидания говорить еще рано, но все же стало терпимо, говорят пассажиры.

Поднимаемся на второй этаж и … перед нами открывается печальная картина. Комната матери и ребенка настолько узкая, что едва можно развернуться. Не говоря о том, чтобы накормить малыша, поменять ему подгузники или занять детей постарше в игровой зоне. Её здесь попросту нет! По словам пассажиров, комнату матери и ребенка на железнодорожном вокзале используют как гостиницу. Не хотите туда с ребенком! В зале ожидания значительно лучше.

Между Шымкентом и Туркестаном курсирует электроавтобус. Жители юга могут доехать на нем до областного центра и обратно. «Я приехала из Арыси. Очень удобно. Никаких тебе очередей, купил билет, сел и поехал. Да и вокзал потихонечку обновляется, я езжу часто, заметно…»- отметила жительница ЮКО.

Очередей, на самом деле нет. Только пассажиры дальних направлений оптимизма жителей области не разделяют. На вокзале открыто столько коммерческих касс, что сразу и не сосчитать. Они есть везде: на первом и втором этажах, кассы открыты даже на улице возле камер хранения багажа. Правда есть одно существенное НО. В коммерческих кассах билеты дороже.

«Я работаю в Актау сам живу в Шымкенте. Билеты приходиться покупать не за месяц, а за полтора. Все на руках. Коммерческих касс не счесть. Захочешь уехать -переплачивай. Когда этому будет положен конец? Как не было справедливости, так и нет», — считает Сатберген Жанабаев, житель Шымкента.

«Когда не с чем сравнить, кажется, что на нашем вокзале даже неплохо, — говорит Татьяна Спигина, жительница города, — но я недавно была в Саратове. И до сих пор нахожусь под впечатлением! Вот там все для людей! А у нас, так, видимость…»

Железнодорожник с большим стажем возмущен тем, что городские власти до сих пор не могут решить вопрос с кровлей на перроне. Нет на шымкентском железнодорожном вокзале и места, где жители и гости города могли бы ожидать общественный транспорт и такси.

«Куда акимы смотрят? Вокзал — это лицо города, в нашем случае — лицо областного центра. Сколько можно ждать? А еще говорят полная реконструкция была! Зачем громоздкое здание вокзала, если для пассажиров нет элементарных условий? Пусть власти подумают, что если сделать закрытые перроны, то они спасут и от дождя, и от снега. Как было бы удобно провожающим и встречающим…» — отметил железнодорожник.

В целях повышения безопасности пассажиров на железно-дорожном вокзале введен досмотр ручной клади и багажа. После ремонта здесь стало гораздо просторнее. Однако если учитывать, что население и число туристов растет, то проход можно было сделать и шире. Особенно это важно, перед отбытием или прибытием поездов.

И еще об одной важной детали. Обращения неравнодушных горожан дали свои плоды. Капля, как говорится, камень точит. Часы у вокзала хоть иногда спешат или отстают на пару минут, но все же работают.