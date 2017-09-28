Ко Дню города подытожили традиционный необычный конкурс. По итогам акции «Чистый город» в Шымкенте наградили самых лучших.

По итогам акции «Чистый город» в начале наградили победителей занявших 3 — место в номинации «Чистый двор» и «Чистая улица». Число участников с каждым годом растет отмечают организаторы. В этом году из четырех районов Шымкента поступило 400 заявок. Из них 101 из Абайского района, 94 от Аль — фарабийских активистов, с Енбекшинского 81 и в первый раз подали 85 заявок жители Каратауского района.

Шарипбек Жамалбек, президент ОЮЛ «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области»: «Мы подводим итоги акции «Чистый город» в рамках празднования Дня города. Это конкретная реализация поручения президента, вытекающего из его статьи «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Ведь сам «елбасы» сказал что Шымкент должен стать третьим мегаполисом страны. Поэтому мы должны сделать все возможное для превращения Шымкента в цветущий оазис. Хочу поблагодарить всех участников акции «Чистый город» и призываю всех жителей области и республики подключиться к ней. Ведь от нашего с вами отношения к своему двору, улице зависит чистота города, в целом — благополучие страны, в которой мы живем.

Призовой фонд акции «Чистый город » 4 млн. тенге. Каждому победителю из четырех районов города, занявшему первое место в номинациях «Чистый двор» и Чистая улица», были вручены специальные дипломы городского акимата и по 200 тысяч тенге. За второе место вручили по 150 тысяч тенге и сертификаты, по 100 тысяч тенге получили обладатели третьего места. Комиссия подготовила и поощрительные призы в размере 50 тысяч тенге.

Наталья ФРОЛОВА , победитель в номинации «Лучший двор»: «Уважаемые шымкентцы хочу от всего сердца поздравить Вас с праздником нашего прекрасного города! Мне хочется пожелать Вам чистого неба, хорошего настроения. Дорогие жители уважайте город в котором Вы живете, любите его, любите улицу и двор».

Организаторы акции «Чистый город» «Гражданский Альянс» ЮКО и городской акимат привлекли в этом году к участию участковых полицейских, предпринимателей и школьников. Они уверены, если это благое дело поддержит большое количество неравнодушных, а еще если и подрастающее поколение подключится, то наш любимый город Шымкент обязательно уже скоро станет третьим мегаполисом страны.

Али Жумабеков, ученик сш №81: «Когда не было воды, мы носили ее из речки и поливали зеленые насаждения. Пропалывали цветники от сорняков, подметали улицу. Помогали взрослым, чтобы наша улица стала самой красивой. Ведь всем известно — чисто не там, где убирают, а там где не сорят».

Организаторы акции «Чистый город» решили чествовать ребят не только на этом официальном собрании, но и в школах, где они учатся.

Инициаторы уверены: такая публичная оценка труда юных горожан станет реальным вкладом в воспитание казахстанского патриотизма, любви к родной земле. Если идею акции «Чистый город» поддержат жители городов и сел других регионов страны, то уже вскоре все мы будем жить в ухоженных, красивых городах, дворах и улицах.

Шынар Оразова