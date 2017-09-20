Рафаэль Бикбаев, глава ОПГ из ЮКО, задержан в Московской области

Рафаэль Бикбаев, глава ОПГ из Южно-Казахстанской области, задержан в Московской области. 16 сентября сотрудниками МВД Казахстана и России в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий Рафаэль Бикбаев задержан в Раменском районе Московской области с поддельным паспортом гражданина Кыргызской Республики, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области с октября 2016 года проводилась активная разработка преступной группы под руководством «авторитета» уголовно-преступной среды Рафаэля Бикбаева, ранее неоднократно судимого за незаконный оборот наркотических средств,

Возглавляемая Бикбаевым организованная преступная группа занималась вымогательством и рейдерством на территории Южно-Казахстанской области.

В марте этого года сотрудниками полиции был установлен потерпевший гражданин Южной Кореи, который в 2014 году построил фабрику по переработке сырья и осуществлял предпринимательскую деятельность. Преступная группа Бикбаева путем угроз, вымогательства и шантажа переписала фабрику на одного из своих участников.

В конце июня оперативными группами в г.Шымкент одновременно задержаны девять участников преступной группы, которые дали признательные показания и свидетельствовали в отношении Бикбаева по факту незаконного захвата (рейдерства) фабрики гражданина Кореи.

2 августа Бикбаев объявлен в межгосударственный розыск.

Установлена причастность Бикбаева и к другим преступлениям, как неоднократное вымогательство с применением насилия и группой лиц, хулиганство, совершенное преступной группой.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Бикбаева в Казахстан.

Широкая общественность услышала о Рафаэле Бикбаеве в 2005 году, после громкой спецоперации ДВД ЮКО.

Деталями секретной операции, успешно проведенной оперативниками сразу двух Департаментов — внутренних дел и КНБ области — поделился начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Южно-Казахстанской области (в 2005 году) Сакен Айтбеков:

«В начале июля 2005 года нам стало известно, что в Чимкенте намечаются крупные региональные разборки криминальных авторитетов. Информацию мы проверили, сразу несколько источников подтвердили ее. Более того, выяснилось, что местные бандиты пригласили на сход авторитетных воров в законе, представителей всесоюзного воровского сообщества Жору Ташкентского и Илюху Кутаисского», — рассказал Сакен Айтбеков.

Местный авторитет Рафаэль Бикбаев по кличке Рафик обвинил двух лидеров преступных сообществ в растрате общаковских денег. Якобы они вместо так называемого «подогрева» зоны (организации передачи продуктов, наркотиков, спиртного и привода проституток в колонии) тратили деньги на рестораны и казино.

Воровская сходка состоялась в июле 2005 года в городе Шымкенте. Авторитеты собрались в сауне «Арасан-1» на окраине города. Но разрешить возникшие разногласия так и не успели. Об их сборище стало известно сотрудникам Комитета национальной безопасности Казахстана и полиции. Все участники встречи, тринадцать криминальных авторитетов, были задержаны. Но арестован тогда был только Сорокин, у которого нашли героин и пистолет ТТ. У других участников сходки ничего противозаконного не обнаружили, и их отпустили.

«До 2007 года криминогенная обстановка в ЮКО была представлена как нельзя лучше для местных правоохранительных структур. Организованную преступную деятельность являли две группировки. Их «крестными отцами» были Рафаэль Бикбаев и Жусупбек Бартекеев по кличке Ёська. Под их контролем находились десятки средних и мелких криминальных авторитетов — в простонародье «шестерок». Классическая централизованная мафиозная система. Местных силовиков такое развитие событий тревожило меньше всего. Осознавая собственное бессилие перед лицом преступности, в первую очередь финансовой, они решили, что Ёську и его «коллегу-конкурента» — единственных людей, способных держать криминал под контролем, лучше не трогать», — писал портал abiyev.kz в 2012 году.