Самодельное освещение, вода по часам и отсутствие дорог. Сайрам получил статус района Шымкента. Сайрамцы возлагали большие надежды на новый статус и надеялись, что теперь они точно заживут по-городскому — с набором нормальных коммунальных благ.

Бывшие сельчане завалили Каратауский акимат Шымкента просьбами и жалобами. Только вот ответов конкретных так и не получили. Аксакал Каримшик Султанов — частый гость в районном акимате. Пенсионер очень активный, ходит по всем инстанциям, болея за свой массив и свою улицу. Только вот и у него силы уже на исходе. Говорит, от такого невнимания руки опускаются.

Очередное заявление акиму Шымкента и акиму Каратауского района мы писали в начале июня. Ответа до сих пор нет. А ведь было целое лето, чтобы заасфальтировать дорогу — она ведет к школе. Ладно, временно мы привели дорогу в порядок: собрали деньги, купили гравий и засыпали. Но мы же не специалисты — сделали как могли. А скоро непогода… И опять наши дети будут месить грязь…» — рассказывает аксакал.

Сайрамским школьникам не повезло дважды. Учебное заведение расположено вдоль оживленной трассы. Родители просят, чтобы перед школой появился хотя бы пешеходный переход, а на улице Аулие Темир запретили движение грузового транспорта.

Еще одна головная боль жителей массива Сайрам — вопрос с электроснабжением. Мощности трансформатора не достаточно для возросшего населения массива.

«Столбы и линии у нас хорошие. Освещение улицы мы сами делали. Собрали в складчину деньги, пригласили электриков, они нам установили вот такие лампы. Но их мощности едва хватает, дети со школы возвращаются поздно. Поэтому просим чтобы нам установили осветительные приборы, соответствующие нормам и чтобы коммунальщики взяли объект на баланс. Сумму за уличное освещение мы раскидываем между соседями. Но разве это правильно?» — Гафуржан Дуканалиев, житель Сайрама, еще не знает о том, что энергетики никогда не возьмут на баланс сети кустарного производства.

И это не конец печальной коммунальной истории Сайрама. Воду в жилом массиве дают только днем и только на 3-4 часа. Кто не успел, тот опоздал. Вэлкам в магазин за бутилированной. Только вот стирка бутилированной водой не по карману даже очень обеспеченным семьям.

Все чаяния жителей бывших сельчан, а ныне горожан Каратаусского района Шымкента, журналисты передали в городской отдел ЖКХ. Только и коммунальщики в ближайшее время ничего не обещают.

Согласно региональной программе «Даму» только в 2020 году решатся все вопросы водо- и электроснабжения, а также газификации населенных пунктов, вошедших в состав города.

В ходе второго этапа строительства в Сайрамском жилом массиве будет построено две насосные станции, два водосборника и столько же водонапорных башен.

Так что жителям придется набраться терпения. Сел, вошедших в состав Шымкента — сорок!

Что касается трансформатора, то энергетики пообещали, что до конца недели заменят старый на новый.

И больше всего обидно аксакалу Каримшику видеть по телевизору, читать и слушать о том, как в городе чинят и делают дороги, а отдельные и каждый год. Где питьевая вода 24 часа в сутки. Где дети-школьники в безопасности. Где свет — не кустарного производства…

«А окраина так и останется окраиной, главное, чтобы в центре было чисто, — сетует старик. — И какие же мы горожане? Были колхозниками, так и останемся…»

Очень похоже на дом, где живет плохая хозяйка, безрукая, ленивая, неряха, — грустно шутят сайрамцы, — это у нее перед приходом гостей дома все блестит, но только в середине. А где глаза гостей не видят, там все грязно и мусор по углам распихан…»

Шынар Оразова