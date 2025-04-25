Уголовным дело обернулось проведение воды и канализации в мкр Улагат

В микрорайоне Улагат (бывш. Пахтакор) давно всё происходит без внятного плана: с жителями этапы работ никто не согласовывает, проектные документы не показывают, сроки не называют.

Коммунальщики действуют словно наугад — закатали асфальт, потом вскрыли его, якобы для продолжения работ. Жильцы считают, что проект ведётся с нарушениями и без должного надзора.

Абсаттар Душанов, энергетик, житель Шымкента: «Провели водопровод, канализацию, уложили асфальт, а дома не подключили. Уже три года ждём. Вчера снова всё вскрыли, говорят, на следующей неделе заново положат асфальт. Но зачем это, если подключений нет? Надо сначала довести дело до конца — подключить дома! Мы звонили, обращались в акимат — тишина. Только ждать остаётся…»

В акимате комментировать ситуацию отказываются, ссылаясь на тайну следствия. Как выяснилось, по данному проект сейчас ведётся досудебное расследование. В свою очередь жители считают, за три года можно было не только завершить работы, но и подключить дома. А пока — новые траты на асфальт и никакого контроля за расходами.

«По микрорайону Улагат города Шымкент в настоящее время открыто уголовное дело. Проверка проведена в соответствии с проектно-сметной документацией. Сейчас Департамент экономических расследований готовит экспертное заключение», — сообщили в пресс-службе управления энергетики Шымкента.

Пока следственные органы пишут заключения, а чиновники отмалчиваются, жители микрорайона продолжают жить среди траншей, разбитых дорог и пыли. Они надеются только на одно, что работы всё же будут завершены, и асфальт ляжет не поверх проблем, а после их реального решения.