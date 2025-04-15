Жители микрорайона Улагат страдают от отсутствия дорог и канализации

Дороги в микрорайоне Улагат отсутствуют: вместо них ямы и колдобины, по которым с трудом передвигаются автомобили и общественный транспорт.

Всего в районе 22 улицы — и ни одна не приведена в порядок. Летом здесь поднимается густая пыль от проезжающих машин, а осенью и зимой — не пройти из-за луж и льда.

Гани Дайрабаев, житель микрорайона Улагат: «Я уже 10 лет здесь живу. У нас много проблем. Дети не могут ходить по дороге, тротуаров нет. Вторая проблема — канализация, которая отсутствует. Нам постоянно обещают и ничего не делают. Сказали, сделают канализацию, в итоге все перекопали и ничего не сделали. Нет ни канализации ни дороги. Нам говорят что они судятся, но почему мы должны страдать? Мы вроде живем в мегаполисе, но как будто в ауле. Да даже в ауле таких проблем нет».

Жители микрорайона вспоминают, как когда-то своими силами заасфальтировали улицы. Но в 2021 году начались работы по прокладке канализации. Подрядчики разрыли дороги, обещали восстановить их после завершения проекта — но четыре года спустя ни канализации, ни дорог так и не появилось. При этом, в прошлом году проложили тротуар. Но затем, зачем-то его убрали. И теперь пенсионерам и школьникам приходится пробираться через грязь и ямы.

Феруза Карабекова, жительница микрорайона Улагат: «Уже прошел год, но никаких изменений нет, то, что нам обещало государство, акимат, ничего не выполнили. Тротуар поломали осенью. Дети ходят, пенсионеры ходят, ломают кости. Травмы получают, о пыли невозможно говорить. Вызываем скорую, скорая не приезжает, больные гипертоники сердечники принимают все, что есть под рукой. Автобусы, как колыбельная, вот так качаются. С прошлого года когда вы приезжали никаких изменений нет».

В 2021 году здесь начали прокладывать канализацию. После, дороги должны были заасфальтировать. Однако в работе были выявлены серьёзные нарушения, и подрядчики обязались устранить их. Сроки прошли, а ситуация не изменилась.

Управление ЖКХ и энергетики отказалось комментировать ситуацию, сославшись на отсутствие ответственных сотрудников. Тем временем жители микрорайона продолжают жить в пыли и грязи, лишённые элементарных условий для комфортной жизни.