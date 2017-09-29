Семейный фестиваль МамаФест прошел в Шымкенте масштабно. Организаторы собрали около сотни мам и их детей. В программе феста было всё: ярмарка, танцы, рисование и участие детей в постановках и конкурсах.

Фестиваль МамаФест проводится у нас в городе второй раз, но в этом году он стал особенным. Дети — цветы жизни, и этим юным цветочкам на фестивале МамаФест было предложено максимум развлечений.

Городок фестиваля состоял из нескольких зон: где-то шли мастер-классы по подделкам, рисованию, где-то танцевали, устраивали конкурсы, ярмарку. Обучающие мастер-классы были приготовлены и для мам. Цель фестиваля самая что ни на есть простая и гуманная — чтобы было радостно и весело матерям и их детям. Именно этого и добивались организаторы.

«В этом году мы участвовали в раскраске автомобиля, мы пошалили с клоуном.

— Расскажешь, Насть?

— Да, мне очень понравилось! Там стояли два автомобиля, один — Бэби клуб, а другой автомобиль полностью белый и пустой и мы раскрашивали его…

В наше полное забот и спешки время, все равно мы выкраиваем время, выходим на выходные. Это сплачивает семейные отношения, заставляет планировать отдых с детьми, что сейчас получается не часто», — говорят участники фестиваля Светлана и Анастасия Кадацкие.

Вдобавок, этот праздник — еще и общение нескольких семей друг с другом. Ведь в повседневных рабочих буднях это сложно сделать. Организаторы устраивают такой семейный праздник в нашем городе уже второй раз. И сейчас он стал еще интереснее.

«Идея возникла от того, что в городе мало событий проводят именно в таком масштабе для деток и с настолько насыщенной программой. Любая мама, может придти сюда и получить как какие-то знания, так и массу удовольствия от развлечений и оттого, что счастлив ее ребенок», — делится организатор фестиваля Евгения Хохлова.

В этом году семейный фестиваль пополнился цирковой программой. Детям представилась возможность выступать вместе с артистами цирка. И дети, и мамы с радостью участвовали во всем, что предлагали и не хотели расходится до самого закрытия фестиваля. Довольны результатом остались и организаторы.

«Фестиваль стал немного масштабнее в этом году. Мы позволили себе собрать побольше людей. Был даже нюанс ажиотажа, 5 дней назад у нас уже была закрыта продажа билетов. Это было для нас удивлением. Но мы, конечно, рады. Мы надеемся, что в следующем году их будет гораздо больше, чем в этом», — продолжает организатор Евгения.

Планами на будущий год организаторы пока делиться не стали. Тем интереснее будет узнать, что же будет в следующий раз. Но надо сказать, что МамаФест и сейчас прошел на ура.

Зарина Шарипова