Отдых в Шымкенте: на любой вкус и бюджет

Шымкент – один из самых теплых и гостеприимных городов Казахстана, который по праву носит неофициальное название «город-сад». Здесь можно отлично провести свободное время без серьезных затрат: будь то прогулка с близкими, встреча с друзьями или неспешное путешествие по знаковым уголкам мегаполиса.

От самого доступного и бюджетного

Местные парки пользуются особой популярностью как у горожан, так и у гостей. Их в Шымкенте действительно много.

Парк Shymcity – современная зона для проведения досуга с удобными пешеходными дорожками, детскими площадками, арт-объектами и огромным поющим фонтаном, который является «вишенкой на торте». Здесь приятно прогуливаться вечером, наслаждаясь мягким светом фонарей.

Центральный парк – душа городского досуга. Широкие аллеи, горки и качели для малышей, скамейки в тени огромных деревьев делают его любимым местом для семейных прогулок. Относительно недавно здесь открылся шахматный клуб и появилась арт-зона, где художники могут выставлять свои картины.

Парк Металлургов хранит дух трудовой славы. Здесь можно увидеть памятники, посвященные рабочим профессиям, а атмосфера располагает к спокойному и уединенному отдыху вдали от городской суеты.

Парк «Женис» – символ памяти и благодарности. Монументы и вечный огонь под открытым небом напоминают о героизме защитников Родины. Ухоженные газоны и цветники придают пространству торжественный и умиротворяющий облик.

Парк казахстанско-турецкой дружбы символизирует культурные связи двух стран. Восточные мотивы в архитектуре, фонтаны и просторные площадки для массовых мероприятий делают его особенным и запоминающимся.

Дендропарк имени Асанбая Аскарова – настоящий зеленый оазис в центре города. Здесь можно прогуляться среди редких деревьев, покататься на лодке или велосипеде. Входной билет стоит 100 тенге для всех категорий посетителей.

Парк Абая – еще одно любимое горожанами пространство. Кафе, цветочные аллеи, мемориалы воинам-«афганцам» и ветеранам ВОВ. Недавно на входе в парк, перед памятником Абаю Кунанбаеву, соорудили фонтан с подсветкой.

Парк Независимости особенно красив в вечернее время: световые фонтаны, просторная аллея и оформление делают его идеальным местом для вечерних прогулок.

А тем, кто предпочитает современный городской стиль, стоит посетить Арбат – пешеходную зону с кафе, уличными артистами и гирляндами огней.

Тихое уединение можно найти и в небольших скверах, на аллеях, расположенных по всему Шымкенту. В сквере имени Шамши Калдаякова, где из динамиков звучат песни знаменитого композитора, особая атмосфера.

Семейный досуг можно провести в Шымкентском зоопарке – одном из крупнейших в стране. Большая территория, удобная инфраструктура и доступные цены делают зоопарк отличным вариантом для проведения здесь выходного дня. Бесплатно зоосад могут посещать дети до шести лет, ветераны войны и инвалиды I-II групп. Стоимость входного билета для детей с шести до 17 лет – 400 тенге, студентов – 600 тенге. А гражданам от 17 лет и старше вход обойдется в 800 тенге.

Отдых рядом с домом

А сколько в нашем городе уютных и зеленых аллей! Именно здесь царит особая атмосфера покоя: люди отдыхают на скамейках и качелях после рабочего дня – перед глазами возникает теплая, добрая картина. В эти моменты появляется ощущение гармонии и умиротворения, как будто на мгновение весь мир становится спокойнее и светлее.

В числе популярных аллей можно назвать «Ардагерлер», BIG Tulip, почетных граждан Шымкента, аллеи Дружбы народов, Матерей, Молодежи, а еще есть аллеи в мкр «Нурсат», «Асар» и другие, которые находятся в шаговой доступности от жилых домов.

Набережная Кошкараты – одно из самых особенных и умиротворяющих мест. Здесь словно сливаются два мира: живая, нетронутая природа и динамика современного города. Широкая прогулочная зона тянется вдоль чистой прохладной реки, вода которой круглый год остается прозрачной и освежающей. Это место идеально подходит для неспешных прогулок, семейного отдыха или уединения.

Культурный отдых

Для тех, кто предпочитает культурный отдых, подойдут такие места, как мавзолей Мирали-баба в Сайраме – духовно значимое и историческое место, где можно соприкоснуться с древностью. А в 40 км от города находится музей-заповедник «Ордабасы», где расположены археологические памятники, стелы и исторические ландшафты.

На территории площади Наурыз расположился Туркестанский областной историко-краеведческий музей, который хранит историю нашего региона. Цена входного билета варьируется в зависимости от возраста: для школьников – 150 тенге, студентов – 300 тенге, взрослых – 500 тенге, пенсионеров – 300 тенге.

В Старом городе находится один из самых больших музеев-комплексов – историко-культурный комплекс «Шым кала». Это древняя цитадель, которая была возведена на холме высотой 25 метров. Здесь точно есть то, на что можно посмотреть. А цена входных билетов такова: школьники должны оплатить 200 тенге, студенты – 300 тенге, а взрослые – 500 тенге.

Для тех, кто хочет окунуться в культуру и историю с головой, в Шымкенте расположены музеи: музей жертв политических репрессий, музей Хаким Абая, музей изобразительного искусства и музей имени Динмухамеда Кунаева.

Отдых для самых активных

Любителям активного отдыха подойдет система городского велопроката Shymkent Bike. Более 40 станций по всему мегаполису позволяют арендовать велосипед и свободно передвигаться от одного живописного места к другому. Это не только удобно и экологично, но и весьма бюджетно. Для велосипедных прогулок выделена также длинная велодорога с очень красивым видом на город.

Необычный и модный вид развлечений – конные прогулки. Ипподромы и клубы предлагают маршруты, где можно по-настоящему ощутить связь с природой. Стоимость – от 5 000 до 15 000 тенге в час.

Парк аттракционов – излюбленное место детей, подростков и парочек, которые приходят сюда на первое свидание. Один из таких парков – «Жайлау». Здесь огромный выбор аттракционов на любой вкус и выдержку – от детских каруселей до колеса обозрения и прогулок на катамаране.

Помимо парка аттракционов, у шымкентцев самый любимый вид расслабления – аквапарки. Огромный выбор аквапарков говорит о высоком спросе. Оснащенные детскими и взрослыми бассейнами, горками, они являются одним из лучших вариантов проведения выходных и отпуска. Особенно в жаркие летние дни.

Для любителей адреналина и активного образа жизни в Шымкенте найдется множество ярких и захватывающих развлечений. В городе работают клубы по стрельбе из лука, картинговые трассы, площадки для пейнтбола, а также организуются полеты на парапланах – идеальный способ ощутить свободу полета и испытать захватывающие эмоции.

Любители скорости и трюков могут посетить экстремальные парки для велосипедистов, скейтеров и райдеров на самокатах, где оборудованы специальные рампы, перила и трассы. А для тех, кто предпочитает командные игры, отличным выбором станут футбольные поля, лазертаг-клубы и крытые спортивные арены.

Отдых для тех, кто любит природу и путешествия

Отдых за городом любит большинство жителей нашего мегаполиса. После тяжелой рабочей недели так хочется отдохнуть на природе, расслабиться и получить новые впечатления. Что же делаем мы?

Те, у кого есть собственная машина, собираются всей семьей и едут отдыхать. А для тех, у кого нет транспорта, есть возможность воспользоваться турами и походами, которые организовывают туроператоры и простые жители.

Базы отдыха – один из самых доступных и популярных вариантов для семейного отпуска. Уютные домики, чистый воздух, живописная природа, запах хвои и пение птиц с утра – все это создает идеальные условия для полноценного расслабления и перезагрузки.

На территории баз отдыха часто можно найти топчаны, мангальные зоны, детские площадки, бассейны, бани, а также прокат велосипедов, лодок и спортивного инвентаря. Шашлыки на свежем воздухе, вечерние посиделки у костра и теплая компания делают отдых по-настоящему душевным.

Если вы планируете выезд с друзьями или большой семьей, то отличным решением станут частные домики, дачи или коттеджи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет уединения, тишины и комфорта, сохранив при этом атмосферу домашнего уюта. Коттеджи часто оборудованы всем необходимым: в них есть кухня, зона барбекю, сауна и просторная терраса.

Плачущая пещера – необычная, где со сводов постоянно капает вода, создавая эффект «слез». Внутри прохладно, даже в жару, что делает это место отличным вариантом для летней прогулки.

Сайрам-Угамский национальный природный парк – настоящий рай для любителей гор, природы и свежего воздуха. Именно отсюда начинаются живописные туристические маршруты к реке Сайрамсу, прохладным водопадам, кристально чистым озерам и тенистым ущельям. Весной и летом здесь цветут горные маки, эдельвейсы и тюльпаны, создавая впечатляющее природное полотно.

Бургулюк – одно из самых популярных и доступных мест в пределах национального парка. Это идеальное пространство для баз отдыха, пикников и палаточного туризма. Лесистые склоны, журчащие ручьи, чистый воздух привлекают всех неравнодушных к природе людей.

Машат – живописное ущелье с зелеными рощами, прозрачными реками и мягким климатом. Оно давно стало излюбленным местом отдыха жителей Шымкента. Благодаря доступности, тенистым аллеям и природной прохладе Машат идеально подходит для семейных выездов, утренних прогулок, фотосессий и легких походов. Весной здесь особенно красиво: природа расцветает, воздух наполняется ароматом трав и цветов.

«Тау самалы» – один из самых популярных зимних горнолыжных курортов региона. Здесь несколько горнолыжных трасс разной сложности, пункты проката лыж и сноубордов, уютные кафе, а главное – канатная дорога, откуда открываются впечатляющие виды на горы. Это место подходит как для катания, так и для спокойного отдыха на свежем воздухе.

Отдых – неотъемлемая часть жизни

Таким образом, Шымкент предлагает по-настоящему разнообразный и доступный отдых на любой вкус и бюджет. Хотите прогуляться по зеленым аллеям парка, прокатиться на велосипеде по живописным дорожкам или устроить семейный пикник у воды? А может, мечтаете показать ребенку настоящих животных, сделать пару ярких фото на природе или просто встретиться с друзьями и отдохнуть от городской суеты?

Здесь не нужно тратить большие суммы, бронировать туры или уезжать далеко. Иногда достаточно просто выйти из дома, выбрать новое направление – и город обязательно откроется с неожиданно приятной стороны. Уютные дворики, тенистые скверы, яркие фонтаны, детские площадки, уличные музыканты и вечерние огни – все это создает настроение легкости и праздника, даже в самые обычные выходные.

