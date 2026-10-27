В Шымкенте прошёл масштабный фестиваль воздушных змеев

В Шымкенте в честь Дня Республики прошёл фестиваль воздушных змеев. Праздничная площадка развернулась в парке Shymkent City и собрала сотни жителей и гостей города.

Одним из главных событий стал одновременный запуск тысячи воздушных змеев. Небо над парком заполнили яркие фигуры разных форм и размеров.

На фестиваль многие горожане пришли семьями. Для детей организовали развлечения, а взрослые смогли вновь попробовать себя в запуске воздушных змеев и вспомнить детство.

Жительница Шымкента Оксана Глова рассказала, что пришла на праздник вместе с ребёнком. По её словам, подобные мероприятия позволяют провести время всей семьёй и создают праздничное настроение.

Для некоторых участников запуск воздушного змея стал новым опытом. Жительница города Анастасия Ярошевич призналась, что впервые попробовала запустить воздушного змея именно на фестивале.

Организатором мероприятия выступил туристский информационный центр Visit Shymkent.

Помимо основного запуска, для гостей подготовили мастер-классы, выступления артистов, танцевальные номера и развлекательную программу. Для детей работали аниматоры, также прошло шоу мыльных пузырей.

Фестиваль стал одной из праздничных площадок ко Дню Республики и позволил жителям Шымкента провести выходной на свежем воздухе вместе с семьёй и друзьями.