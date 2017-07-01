Аквапарк «Дельфин» приглашает гостей и жителей Шымкента на купальный сезон

Поплескаться в теплой и чистой воде, погреться на жарком южном солнышке и весело провести время — что еще нужно ребятне для счастья. Для самых юных посетителей аквапарка «Дельфин», на территории зоны отдыха работает детский бассейн — чисто, безопасно и полезно для растущего детского организма. Вдоволь поплавать в нем могут даже самые маленькие.

Динара Сейткасимова, жительница города: «Здесь много кислорода и бассейнов. Купаться здесь — одно удовольствие. Мы ходим в «Дельфин» через день».

Радуют маленьких посетителей и горки, с которых можно быстро, безопасно и весело скатиться прямо в прозрачную воду бассейна.

Медина Зияткхан: «Мы приехали в аквапарк «Дельфин» с семьей из Туркестана. Мне так все нравится. Я уже покаталась на горках, поплавала в двух бассейнах — вода очень теплая и прозрачная».

Алишер Тургунов: «Я пришел в аквапарк «Дельфин», потому что здесь очень хорошо, и очень нравится средний бассейн. Уже катался на горках и мне все понравилось».

Родители довольны аквапарком не меньше детей. 3 просторных разноуровневых бассейна дают возможность отдохнуть каждому на свой вкус. Некоторые, чтобы отдохнуть в «Дельфине», приехали даже из другого города.

Гульмира Кожахметова, гость аквапарка «Дельфин»: «Мы приехали из Астаны в солнечный Шымкент с целью искупаться и позагорать. Бассейны очень чистые, погода хорошая. Аквапарк в сто раз лучше, чем Турция, зачем деньги отдавать бешеные, если на наших пляжах можно отдохнуть хорошо».

Валентина Ярмоленко: «Для их здоровья очень полезно плавать,когда купается ребенок у него появляется аппетит, растет ребенок, загорает».

Благодаря доступным ценам в аквапарк «Дельфин» можно прийти даже большим семейством. Цена взрослого билета — 1000 тенге, детского — 600. Насладиться летним отдыхом в аквапарке «Дельфин» можно ежедневно с 12:00 до 20:00, по адресу парк им. Абая, ул. Рыскулбекова, б/н.

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