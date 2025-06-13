Куда податься на выходные вместе с детьми в Шымкенте?

Лето в разгаре, а значит самое время проводить больше времени на свежем воздухе и с семьёй. Где в Шымкенте можно провести выходные с детьми весело, активно и с пользой?

Юнкор OTYRAR Айшабиби Кошеман отправилась на прогулку по городу, чтобы показать лучшие места для семейного отдыха.

— Летние каникулы — самое время провести выходные с детьми. Сегодня мы покажем несколько интересных локаций нашего города, где можно отлично провести время всей семьёй, без лишних затрат, но с массой впечатлений!

Парк имени Абая — одно из самых любимых мест для прогулок.

Парк предлагает отличные условия для активного и комфортного отдыха с детьми.

Детские площадки, скейт парк, воркаут площадки, футбольные и баскетбольные поля. Все это доступно для каждого ребенка, а главное — бесплатно.

Настоящая жемчужина нашего города — дендропарк имени Асанбая Аскарова.

Этот парк славится не только не только своей площадью, но и своими экзотическими растениями. Кроме того, если вам повезет, вы можете не только увидеть, но и покормить тут белок. А в озере водятся утки и лебеди.

«Семья наша дочь да я, в такие дни, субботу и воскресенье обязательно ходим. Нам нравится здесь, гуляем, пробежки делаем. Парк мне нравится, белок видела но не кормлю, просто смотрю, лишний раз не хочется их трогать. Уток тоже как-то попыталась сфотографировать, мне сказали нельзя, потому что, сказали, что они подумают, что вы чужие люди», — рассказывает посетительница дендрария.

Дендропарк обустроен для комфортных прогулок с семьей. Беседки, зоны для пикника, скульптурные композиции и живописное озеро, где вы всей семьей можете арендовать катамаран и прокатиться на свежем воздухе.

Основанный почти век назад, одно из старейших мест города — Центральный Парк культуры и отдыха.

Он сохраняет свою привлекательность и уют не смотря на года, оставаясь фаворитом жителей города.

Парк славится своим шахматным клубом, фонтаном, детскими площадками и тренажерной зоной. В парке так же стоят значки WiFi с бесплатным доступом.

Вход в центральный парк свободный. Здесь уютно в любое время суток, утром можно насладиться тишиной парка, а вечером здесь собираются школьники и студенты, поиграть в волейбол, покататься на велосипеде и просто потусоваться.

Кроме того, с каждым годом в Шымкенте становится все больше детских игровых площадок и тренажеров на открытом воздухе.

А теперь, детские площадки устанавливают не только во дворах и в парках. Их начали строить для жителей частного сектора.

Нуржан Ибрагимов, руководитель отдела инфраструктуры и благоустройства акимата района Туран: «На текущий год у нас запланировано благоустройство 19 детских площадок и 13 комплексных площадок. Конечно, все работы ведутся в рамка с учетом мнения, потребностей жителей и населения. В целях создания благоприятной, общественной среды в частном секторе 13 комплексных площадок запланировано на текущий год. Работы ведутся поэтапно и до конца текущего года сдадим в эксплуатацию».

Если хочется провести выходной с детьми спокойно, без лишнего шума и толпы — парк Металлургов может стать отличным выбором.

Это одно из тех мест в Шымкенте, где по-настоящему тихо и уютно. Здесь много места для прогулок и комфортные лавочки, всё, чтобы отдохнуть всей семьёй. Дети могут кататься на самокатах, играть на свежем воздухе, а родители просто наслаждаться покоем.

Прямо сейчас в Парке Металлургов кипит работа — строят детскую игровую площадку.

Все для того, чтобы отдых с детьми в городе стал еще комфортнее.

В Шымкенте есть много зон для прогулок с детьми на выходных. Главное, выбрать то, что подходит вашей семье. И помнить — время проведенное с ребенком самое ценное для родителей.