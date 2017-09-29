Тамара Дуйсенова посетила «Центр по оказанию социальных услуг на дому»

Сегодня в ЮКО прибыла и министр соцзащиты населения РК Тамара Дүйсенова. Руководитель ведомства побывала в шымкентском «Центре по оказанию социальных услуг на дому».

Предприятие было создано в 2011 году, с целью помочь реабилитироваться детям-инвалидам, одиноким пожилым людям и инвалидам. С прошлого года центр был реорганизован в коммунальное предприятие «Территориальный городской Центр по оказанию социальных услуг населению».

Чтобы воочию убедиться, какие условия созданы для людей, которые нуждаются в социальной помощи, министр посетила центр по оказанию соцуслуг. Здесь свыше 600 человек получают квалифицированную помощь медицинских специалистов.

С детьми с ограниченными возможностями занимаются педиатр, терапевт, невропатолог, врачи травматологи -ортопеды, а также медицинские сестры. В центре для развития умственных способностей специально открыт кабинет Монтессори, работает оснащенный современным оборудованием сенсорный кабинет.

Воспитатели, дефектологи, методисты а также преподаватели логопеды и специалисты — психологи оказывают социально — педагогические услуги. Тамара Дуйсенова отметила что этот центр — большая помощь работающим родителям.

Тамара Дуйсенова: «Центр поможет родителям справиться с трудностями. Согласно предписанию врачей будут привозить детей сюда. Реабилитация поможет их детям восстановить здоровье. Родители в свою очередь получат рекомендации по воспитанию детей с ограниченными возможностями».

В ходе рабочей поездки Тамара Дуйсенова также провела совещание, где обсуждалась реализация государственной программы «Занятости населения». С начала года только по проекту «Орлеу» на постоянную работу были устроены свыше 13 тысяч человек. Более 14- тысяч южноказахстанцев получили денежную помощь. А свыше 600 человек открыли свое дело, в результате чего, количество получающих социальную поддержку снизилось на 27 процентов.

Министр заверила, что ни одно замечание и предложение высказанные на совещании не останутся без внимания. По ним будут работать специалисты министерства. Ознакомившись с ходом реализации программ Тамара Дуйсенова поручила руководителю управления координации занятости населения и социальных программ систематизировать работу, а также лично контролировать выполнение всех задании.

«Необходимо продолжить разъяснительную работу среди населения о существующих государственных программах. А также объяснять о преимуществах проектов «Орлеу», «Серпін». Ведь молодые люди могут по данной программе поступить в учебные заведения и по полученным профессиям могут трудоустроиться в северных областях. А также получить жилье» — Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК.

Городской Центр по оказанию социальных услуг населению дает шанс людям с ограниченными возможностями поверить в свои силы. А обеспеченность всем необходимым оборудованием позволяет всесторонне помочь детям и взрослым, инвалидам 1, 2 групп, пожилым людям, которые не в состоянии обходиться без посторонней помощи. На сегодня в Шымкенте на специальном учете состоят 659 детей и взрослых, относящихся к этой категории.

Шынар Оразова