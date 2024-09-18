Аким Туркестанской области доложил вице-премьеру о работе в сфере образования

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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды доложил о работе по улучшению сферы образования. Вице-премьер Тамара Дуйсенова посетила регион с рабочей поездкой чтобы проинспектировать о реализации социальных инициатив, озвученных президентом в его послании.

Проблему трехсменного обучения в пяти школах Туркестанской области позволит решить национальный проект «Комфортная школа». В микрорайоне «Новый город» областного центра активно застраиваются жилые дома, растет нагрузка и на инфраструктуру образования. Поэтому здесь решено построить одну из школ в рамках нацпроекта. Объект на 2000 мест в Туркестане планируют сдать в октябре.

Тамара Дуйсенова ознакомилась с условиями, которые создали для комфортного получения знаний учеников. Заместителю премьер-министра страны показали учебные кабинеты, спорт залы, столовую.

При строительстве школы предусмотрели и систему безопасности. Турникеты на входе, камеры видеонаблюдения с прямым подключением к центру оперативного управления.

«Для учёбы и воспитания детей должны быть созданы все условия. Особое внимание надо уделить кадрам, которые будут работать здесь. Глава государства уделяет особое внимание сфере образования. Для того, чтобы дети имели доступ к школам с современным оснащением и был инициирован национальный проект. В своем Послании народу Казахстана президент отметил необходимость создания модели управления комфортными школами», — говорит Тамара Дуйсенова, заместитель премьер-министра РК.

Национальный проект «Комфортная школа» осуществляется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, обозначенном в ежегодном Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество». Цель проекта – ликвидация аварийных школ, трёхсменного обучения и дефицита ученических мест. Для этого до 2026 года власти на местах построят 401 школу на 842 тысячи новых ученических мест в городах и активно развивающихся населённых пунктах

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Качество среднего образования – ещё одно важное условие становления успешной нации. Каждому ученику должны быть созданы благоприятные условия для всестороннего обучения и развития. Именно поэтому был запущен национальный проект «Комфортная школа». К 2025 году мы создадим условия для обучения в современных школах 800 тысяч детей. Таким образом, мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающейся в три смены. Это значительно сокращает разницу между сельскими и городскими школами. В целом строительство школы должно быть одной из главных задач правительства и акиматов».

Тамара Дуйсенова также посетила школу №28. Здесь заместителю премьер-министра показали внедряемые цифровые решения в сфере среднего образования. К примеру, система «Алақан», позволяет ученикам с помощью биометрического контроля не только входить в здание, но и воспользоваться услугами столовой и библиотеки.

Тамара Дуйсенова обратила внимание на обеспечение защиты персональных данных детей. В Послании народу Казахстана Президент поручил со следующего года внедрить механизм социального кошелька. В регионе активно ведется работа по использованию проекта в обеспечении бесплатным питанием школьников. Данная мера позволит родителям контролировать процесс в режиме реального времени. А средства бюджета будут направляться по факту предоставления услуги, обеспечивая целевое использование.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет. С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект «Нацфонд – детям», в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей. Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю правительству с начала следующего года внедрить механизм «социального кошелька».

Кроме того, вице-премьеру презентовали проект ваучерного финансирования дошкольного образования. В данном случае родители становятся в очередь не в садики, а за ваучерами, выделяемыми местным бюджетом. Выбирая свободное место в детсаде, которое отвечает всем требованиям, обеспечивает принцип «деньги за услугополучателем».

В рамках поездки в область под председательством заместителя премьер-министра прошло совещание по вопросам повышения качества образования. В нем приняли участие директора школ, колледжей региона. В рамках выполнения поручении Главы государства, ведется комплексная работа со школами. По результатам международных и отечественных исследовании объекты образования распределены в 3 категории. Для каждой из них определены КРІ.

В Туркестанской области более 280 школ определены как целевые. Методическую помощь им будут оказывать институты при министерстве просвещения. Для учителей из этих школ предусмотрено трехуровневое обучение. Глава государства в своем послании народу Казахстана поставил задачу по трансформации сферы ТиПО.

Касым-Жомарт Токаев, президент РК: «Учебным заведениям технического и профессионального образования нужно ориентироваться на реальные потребности рынка труда и соответствовать задачам нового экономического курса страны. При этом необходимо последовательно выстраивать партнерские отношения с родителями и учениками, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков».

В Туркестанской области планируется пересмотреть норматив подушевого финансирования. Он будет состоять из базовой и стимулирующей части. Колледжи, внедрившие международные стандарты обучения и большинство выпускников которых будут трудоустроены в высокооплачиваемых рабочих местах могут рассчитывать на более высокую финансовую поддержку.

«Начиная с детского сада до колледжа или вуза, ребенок должен развиваться в многоуровневой, последовательной системе. Это наша основная задача. Синхронизация программ в детских садах и начальных классах школ, профориентация старшеклассников, внедрение отраслевых стандартов в обучении и другие меры призваны развивать в детях личность. Выпускники колледжей и вузов должны быть востребованы на рынке труда», — говорит Тамара Дуйсенова, заместитель премьер-министра РК.

Вице-премьер оценила качество реализации социальных инициатив, озвученных президентом в его послании. В Туркестанской области, они на должном уровне, заключила Тамара Дуйсенова.