Как россиян будут устраивать на работу в Казахстане, рассказала Тамара Дуйсенова

В ходе пресс-конференции министр труда и социальной защиты населения Казахстана, рассказала как будут трудоустраивать прибывших граждан из РФ.

Как пояснила Тамара Дуйсенова согласно евразийскому договору, работать в России без проблем могут казахстанцы, так и россияне в Казахстане, сообщает корреспондент OTYRAR.

«На сегодняшний день, те граждане России, которые прибыли недавно, из них 7 тысяч человек во время проезда через границы указали что едут в нашу страну с целью трудоустройства. После их часть уменьшилась до 5 тысяч человек, так как многие уехали. Теперь, на биржу труда своё резюме подали тысячу человек»,— сказала Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что в Казахстане граждане РФ могут устроится на работу и получать зарплату как и граждане РК.

Для трудоустройства иностранцам необходимо обратиться в отделы занятости по месту прибытия.