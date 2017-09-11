Убивать и разбойничать в ЮКО стали больше. За восемь месяцев этого года в области совершено 49 разбоев и 54 убийства. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, число тяжких преступлений выросло на на 14% и 14,9% соответственно, сообщили в Управлении Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК по ЮКО.

А в целом количество зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 16%, то есть с 26 677 до 22 438. Снижение преступности наблюдается во всех регионах области, кроме Казыгуртского района, где произошел рост на 1,8%.

62% преступлений от общего количества приходится на Шымкент.

Согласно статистике, каждое второе преступление, зарегистрированное в области — кража, из них каждая пятая — квартирная кража. Крали у нас в области в этом году 11862 раза, что на 12,2% меньше количества прошлогодних фактов. И все же на первое сентября 2017 года количество краж составляет 53% от всех зарегистрированных преступлений.

При этом, если квартирные кражи выросли на 4,5% (с 2580 до 2697), то кражи скота снизилось на 11,8% (с 908 до 801).

Мошенников в текущем году стало меньше на 32,7%, вымогательством южноказахстанцы занимаются на 10,0% меньше, грабежи сократились на 16,7%. При этом наблюдается рост количества разбоев на 14% (с 43 до 49) и убийств на (с 47 до 54) 14,9%.

Анализ лиц, совершивших преступления свидетельствует о том, что преступления чаще всего совершены лицами в возрасте с 21 до 29 лет (2243 или 34,0%) и от 30 до 39 лет (1814 или 27,5%), а также несовершеннолетними (327 или 5,0%).

Безработных в списке преступников подавляющее большинство — 5938 или 90,1%

К слову, информацию о состоянии преступности можно получить по «Карте уголовных правонарушений» в разделе «Геокарты» по адресу qamqor.gov.kz, отмечают в управлении.

Так если у вас имеется обычный смартфон, то в любое время суток вы можете зайти на сайт и посмотреть, какие преступления произошли за последние сутки в вашем районе, вблизи или в вашем доме. На карте отображаются только те преступления, которые зарегистрированы органами уголовного преследования и по которым известно точное место совершения преступления.