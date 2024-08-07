Количество безработных в Шымкенте превысило 17 тысяч человек. Горожанам сейчас активно предлагают программы переквалификации за счёт бюджета, чтобы помочь людям найти новую работу. В числе наиболее востребованных профессий сейчас кондитеры, повара, сварщики. Есть спрос на педагогов и медицинских работников.

На заводе по выпуску ковровых изделий сейчас 30 вакансий. Найти желающих работать за станком не просто, рассказывает сотрудница отдела кадров Фатима Избасарова.

«Нехватка кадров чувствуется, конечно. Нам в данный момент нужны дизайнеры, ткачи, операторы ткацкого станка», — говорит Фатима Избасарова, сотрудница отдела кадров.

В поиске сотрудников завод решил воспользоваться государственной программой «Молодежная практика» и стал партнером учебных заведений. На производстве студенты получают практические навыки, а наиболее перспективным предлагают постоянную работу. Технический дизайнер Расул Ибрагимов трудоустроился сразу после колледжа.

«Сейчас отвечаю за этикетку на ковре, размер. Но я не хочу останавливаться на этой работе. Хочу расти дальше. Если буду работать на больших станках, тогда зарплата выше», — говорит Расул Ибрагимов, технический дизайнер.

Несмотря на наличие вакансий, по словам заместителя директора центра трудовой мобильности Бекболата Алиханова, не всех соискателей устраивают предлагаемые зарплаты.

«Не соглашаются, говорят, что зарплата маленькая. Но работодатель указывает актуальную зарплату, и говорит, что после трудоустройства будет повышение. Там есть испытательный срок. В принципе средняя зарплата, которую нам предлагает работодатель, варьируется от 120 до 180 тысяч тенге», — говорит Бекболат Алиханов, заместитель директора центра трудовой мобильности акимата г. Шымкента.

Более востребованным специальностям людей переобучают за счёт бюджета. Ведь активно ищут швей, кондитеров, поваров. Горожан также обучают открывать бизнес и работать уже на себя.

В этом году в центре трудовой мобильности Шымкента запланировали помочь 18-ти тысячам граждан. В том числе за счёт субсидирования рабочих мест. Намерены создать и новые. Для удобства соискателей, найти подходящую работу можно онлайн, не выходя из дома. На сайте электронной биржи труда.