Уникальные снимки старого Чимкента (Шымкента) хранятся в республиканском киноархиве

Уникальные снимки старого Чимкента (Шымкента) нашлись в киноархиве страны. Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей РК оцифровал более 500 фотографий, сделанных в разные годы фотокорреспондентами центральных изданий республики.

Многих объектов, которые запечатлены на старых фотокарточках, давно уже нет. Отдельные даже вспоминаются с трудом. Вот, например, знаменитый перекресток с продавцом газированной воды. Это была единственная сладкая газировка на весь Чимкент. Перекресток улиц Советской и Сталина.

Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает старшему поколению вспомнить, а молодым жителям Шымкента — познакомиться с историей родного города. Подборка охватывает 50-ые годы прошлого столетия — строительный бум в Чимкенте.