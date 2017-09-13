Уникальные снимки старого Чимкента (Шымкента) нашлись в киноархиве страны. Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей РК оцифровал более 500 фотографий, сделанных в разные годы фотокорреспондентами центральных изданий республики.
Многих объектов, которые запечатлены на старых фотокарточках, давно уже нет. Отдельные даже вспоминаются с трудом. Вот, например, знаменитый перекресток с продавцом газированной воды. Это была единственная сладкая газировка на весь Чимкент. Перекресток улиц Советской и Сталина.
Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает старшему поколению вспомнить, а молодым жителям Шымкента — познакомиться с историей родного города. Подборка охватывает 50-ые годы прошлого столетия — строительный бум в Чимкенте.
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3 Комментариев Включено "Уникальные снимки старого Чимкента (Шымкента) хранятся в республиканском киноархиве"
Огромное спасибо Вам Елена!
Очень жалко что так мало фотографий.
И еще эти спецэффекты очень мешают погрузится в атмосферу.
Вы не могли бы еще добавить фотографий, даже из 90х годов?
Это для того что бы не скачивали фото, у меня ничего так и не получилось хоть и пробовал это сделать.
Гостиница и ресторан открылись в поселке свинцового завода.
Так широко, как будто большой проспект, выглядела в пятидесятые годы улица Ильича.
ЭТО НЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ ПЕРЕКРЕСТОК? ГАГАРИНА — АБАЯ?
ИЛИ РАЗНЫЕ? ИЛЬИЧА (КАЛДАЯКОВА) — КРЕМЛЕВСКАЯ?