Тайная стройка на Арбате в Шымкенте: что скрывается за черным забором?

В центре Шымкента, напротив площади Аль-Фараби рядом с русским драматическим театром, появилась загадочная стройка, вызвавшая обеспокоенность горожан, пишет ЮК Информ.

Местные активисты сообщили о 70-метровом ограждении, обтянутом черным материалом, за которым были вырублены деревья и залит фундамент. Отсутствие строительного паспорта и закрытая территория усилили подозрения общественности.​

Редакция газеты «Южный Казахстан» обратилась за разъяснениями в прокуратуру и акимат города. Управление архитектуры и градостроительства Шымкента подтвердило, что земельный участок с кадастровым номером 19-309-012-3095, расположенный по проспекту Бейбітшілік, был ранее передан предпринимателям во временное пользование. Однако, согласно решению межрайонного суда от 4 июня 2024 года, участок возвращен государству из-за нарушений земельного законодательства. Дополнительно, специализированный межрайонный экономический суд 20 декабря 2024 года постановил снести незаконное строение на этом участке.​

Несмотря на официальные решения, остается неясным, кто инициировал строительство и с какой целью. По неофициальной информации, на Арбате планировалось возведение современного уличного туалета и торгового павильона. В настоящее время акимат Шымкента рассматривает дальнейшее использование данного земельного участка.